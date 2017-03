La ficha

Fuente:

Soy agricultor, hago producción de semillas, y productor de carne, hago la recría y el engorde en un feedlot en la comuna de El Carmen. Junto con una delegación de la Asociación de Productores de Carne de la ciudad de Chillán vinimos a visitar la Expoactiva Nacional en Uruguay.Había estado en la Expo Chacra, en Argentina, he visto que tienen una feria tan importante como la de ellos, completa, muy bien presentada, con mucha maquinaria y muchas novedades.Es una explotación familiar, sembramos alrededor de 2.000 hectáreas entre cereales y otros cultivos, esencialmente los otros cultivos son semillas que hacemos por nuestra cuenta o con contratos con otras empresas para el mercado nacional o la exportación. Estamos equipados para mutiplicar lo que nos pidan, lo que se adapte al clima en una zona en la que se dan bien todos los cultivos, salvo los más tropicales. Hacemos soja, maíz, girasol, frijoles, también hortalizas. En cultivos industriales hacemos achicoria para la extracción de inulina y remolacha azucarera para producción de azúcar.Un suelo para uso agrícola, sin riego, en la precordillera de mi zona se renta a 1.200 a 1.300 kilos de trigo por hectárea, pero ahora pagamos en pesos o en UF, un valor referencial, con lo cual estamos fuera del negocio, debemos renegociar la renta. El último trigo se vendió en US$ 190 la tonelada, más o menos. En esa zona producimos trigo candeal, logramos un buen rendimiento, 8.000 a 10.000 kilos por hectárea con riego. Sin riego se logran de 5.000 a 7.500 kilos, dependiendo de las lluvias. La fertilización es más fuerte que la de ustedes, con unas 200 unidades de nitrógeno total más unas 160 unidades de fósforo. La renta de un campo con riego, bajo pivote, está en cerca deUS$ 1.500 por hectárea.Alcanzamos una producción de 3.000 a 3.500 novillos al año, haciendo la etapa de recría y de engorde, tenemos un feedlot. Compramos los animales al destete y los llevamos a recría entrando al feedlot con 350 a 400 kilos para sacarlos gordos con 520 a 540 kilos.Hay una masa en disminución, abajo de cuatro millones de cabezas, cuando llegamos a tener casi cinco millones. La raza que predomina en carne es el Angus, principalmente colorado; también hay Hereford, con líneas un poco más antiguas que las de ustedes, más pequeñas, y ha entrado muy fuerte el Simmental. Chile importa mucha carne desde los países del Mercosur, Uruguay es un proveedor como Argentina, Brasil y Paraguay. Igual todavía hay un buen mercado para nuestra producción.En dinero chileno 2.400 pesos, eso en dólares son alrededor de US$ 3,60 por kilo en el gancho.Extraordinarias, es la segunda oportunidad en la que estoy en Uruguay, he visto un feedlot de Erro y vi ganado de excelente calidad, con una uniformidad fantástica. La genética a la que están llegando hace que Uruguay esté accediendo a mercados sumamente exigentes. Me ha sorprendido ver la cantidad de cultivo de soja que hay, pero también la cantidad de ganado que hay en las zonas bajas, se está aprovechando todo. En Uruguay vi un mejor aprovechamiento de cada zona del campo y eso es bueno. Para que los negocios sean exitosos, hoy no puede haber tierra ociosa. Otro aspecto positivo es que vi mucha gente joven involucrada en los agronegocios Un poco decaído. Chile no tiene la fuerza ni la potencia agrícola de Argentina o Uruguay. Nuestras zonas de producción son pequeños valles y la ventaja comparativa es el clima mediterráneo, con una gran limitación que es el agua para riego. En Chile no se puede hacer agricultura estival sin riego y con la realidad del cambio climático cada vez tenemos menos agua para regar. El Estado no ha proyecto a mediano y largo plazo la construcción de embalses. Tenemos muchos ríos y el 85% del agua en Chile se va hacia el mar, no se cosecha. Como productores estamos tratando de influir en el Estado para que asuma esa responsabilidad para, dada la ventajas de las cordilleras altas, usar esa agua para generar riego para la agricultura e hidroelectricidad. Además cada vez se concentran más las lluvias y hay grandes crecidas de los ríos, con daños a obras públicas, y esos embalses que reclamamos podrían ayudar a contener las crecidas.Estando allá no nos damos cuenta, quizás, creo que Chile ha sido un referente y en parte se ha ido perdiendo un poco. Otros países han ido avanzando. Siento que somos referentes por ejemplo en la producción de fruta, para lo cual tenemos muchas ventajas que no las tenemos para cultivos tradicionales o la ganadería.Hubo una reforma tributaria reciente, tenemos un IVA de 19% y los tributos a las utilidades subieron, pero siguen haciendo posible una rentabilidad. Tenemos sí problemas de capacitación laboral, ese es el principal problema: nuestra mano de obra es de poca educación y mucha ineficiencia. En cuanto al gasoil, nos cuesta US$ 0,80 el litro.Nació el 17 de setiembre de 1956, en Chillán, Chile.Ingeniero agrónomo.Productor agrícola y ganadero en la comuna El Carmen, en Chillán, capital de la provincia Ñuble.El trabajo, "soy muy trabajólico y mi hobby es la actividad agrícola".Hincha de Universidad Católica.