La embajadora estadounidense en Uruguay, Kelly Keiderling, aseguró que en Venezuela no hay dictadura pero que hace tiempo "las instituciones democráticas están tambaleando".

Ante la pregunta de si en Venezuela había una dictadura, la embajadora respondió que Estados Unidos no lo consideró de esa manera. "No lo hemos tildado de esa manera. Preferimos decir que es un país donde la separación de poderes no se está dando" y que "está bajo muchísima presión", afirmó la diplomática que fue expulsada de Caracas por el gobierno chavista en 2013.

Lo que pasó la semana pasada, cuando el Tribunal Supremo de Justicia asumió las funciones de la Asamblea Nacional, "en una democracia no puede pasar", explicó Keiderling.

A pesar de que la situación en el país caribeño es "preocupante", la embajadora afirmó que Estados Unidos no coordina con Uruguay, ni con ningún país, acciones contra Venezuela como denunció el presidente venezolano Nicolás Maduro.

"Uruguay fija sus políticas y decide cómo las va a llevar adelante. Tema de Uruguay, no nuestro", dijo Keiderling.

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, también negó la acusación de Maduro de que el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa coordinaba acciones con Estados Unidos.