Encuesta marca 2014 como el mejor año para mercado de tierras

El mayor precio promedio anual en la venta de tierras desde el año 2000 se registró en 2014, cuando se estableció un valor de US$ 3.934 por hectárea. A su vez en el 2015 se registró el primer cambio de tendencia a la baja en el valor desde el año 2002, según el trabajo divulgado por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en base a datos de la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).





El estudio, que pone énfasis en los años 2013 a 2015, señala que más de 80% de las transacciones de ese período fueron por superficies menores o igual a 200 hectáreas, en tanto que son los tres años con menor cantidad de operaciones desde el año 2000. El departamento con mayor precio promedio fue Soriano con US$ 6.516 por hectárea y el menor fue Artigas con US$ 1.854.





En materia de alquileres en el período 2013-2015, la superficie total de arrendamiento anual ha sido estable, con número de operaciones y valores declinantes. El valor medio anual de las rentas en dicho período es de US$ 104 por hectárea y por año, y oscilan entre US$ 24 para el año 2002 y US$ 174 para 2014. En 2015 el valor medio fue de US$ 124 por hecárea.

Fuente: