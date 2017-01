Enjoy busca quedarse con 100% del Conrad a través de emisión

En noviembre de 2012 se supo que la compañía trasandina Enjoy había adquirido el 45% de Baluma SA –la firma dueña del hotel y también de la licencia de juego hasta 2036– por US$ 139,52 millones. Para alcanzar esta operación Enjoy negoció con el hasta entonces único propietario del establecimiento, Caesars Entertainment, el gigante estadounidense conocido por sus casinos y hoteles. La firma norteamericana se quedó así con el 55% del Conrad puntaesteño.

El hotel cinco estrellas, que abrió sus puertas en 1997, pasó así a estar bajo la dirección de los chilenos, puesto que Enjoy se hizo con el control operativo tanto del hotel como del casino.

Ahora, Enjoy informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) –organismo que regula compañías de seguros y el mercado accionario en Chile y que se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Hacienda– que logró un acuerdo con sus bonistas para subir el límite de su endeudamiento y así obtener el dinero para la operación del Conrad, según lo informado por varios medios de prensa del país con costas sobre el Pacífico.

Los tenedores de bonos levantaron la mano para modificar las restricciones financieras de los contratos de emisión, lo que posibilitará aumentar la carga de endeudamiento. Así, Enjoy podrá levantar entre US$ 350 millones y US$ 500 millones. Hacerse con el 55% que hoy está en manos de Caesars le insumiría alrededor de US$ 200 millones.