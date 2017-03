Enrique Iglesias y Rafael Nadal tendrán su restaurante en Miami

El tenista Rafael Nadal y el cantante Enrique Iglesias asistieron en Miami Beach a la fiesta de inauguración del restaurante Tatel, en el que tienen como socio al basquetbolista Pau GasolEl trío, más los empresarios Abel Matutes Prats y Manuel Campos Guallar, tiene desde hace dos años un restaurante en Madrid que se llama como el inaugurado ayer en el hotel Ritz-Carlton y es una enseña de la cocina tradicional y la cultura española."Estamos felices de abrir en Miami y vamos a continuar en los Ángeles, Ibiza ( España ) y Ciudad de México", dijo Iglesias, sobre las futuras ambiciones del grupo.

"Habiendo visto crecer y triunfar a Tatel en Madrid, nada podría hacerme más feliz que traerlo al lugar donde tengo mi casa, Miami", señaló el cantante en unas declaraciones con motivo de la apertura de este restaurante en la famosa avenida Collins de Miami Beach.

Nadal, que está ahora en el puesto número siete de la clasificación de tenistas profesionales del mundo y es una de las estrellas del Torneo Abierto de Tenis de Miami, también se mostró "muy feliz y encantado" de traer Tatel a una ciudad donde, según dijo, siempre "la pasa muy bien",

"Miami es lo más cercano" a la cultura española y brindar "un poco mas" de ese toque a esta "ciudad multicultural de Estados Unidos es perfecto". El tenista indicó que lleva tiempo conociendo a Enrique Iglesias, y "que la unión ha ido muy bien".

Gasol, jugador del equipo San Antonio Spurs, no pudo asistir a la inauguración de este segundo Tatel, pero envió un mensaje a los miamenses en el que se declara "emocionado y honrado" por el hecho de que la marca Tatel haya llegado a Estados Unidos, su "segundo hogar",



Los socios de Tatel y sus invitados, entre ellos el empresario español Nicolás Colate Vallejo-Nágera, exmarido de la cantante mexicana Paulina Rubio; el pinchadiscos y productor español, Willy López; el empresario mexicano Juan Carlos Valladares Jr., prometido de la ex Miss Universo Ximena Navarrete, y el cónsul de España en Miami, Cándido Creis y su esposa, desfilaron ante los fotógrafos y camarógrafos por una "alfombra roja", antes de entrar al restaurante diseñado por el Studio Gronda, del reconocido Diego Gronda, quien incluyó versiones contemporáneas de los grandes maestros de la pintura española en la decoración.



Además de un restaurante con capacidad para 200 comensales, incluyendo los comedores privados, Tatel Miami cuenta con un bar y un escenario para actuaciones en vivo, todo ello en un ambiente pensado para públicos de distintas edades.



El equipo culinario de Tatel Miami está dirigido por Nicolás Mazier, que fue el cocinero jefe de NOBU Miami y desarrollará un menú creado en Madrid, además de aportar algunos platos de inspiración local a la carta como el ceviche de dorada.



Los socios de Tatel esperan que platos como las croquetas, el pulpo a la gallega, la tortilla trufada, las gambas al ajillo, la milanesa de ternera con huevo y trufa o las torrijas y el flan de huevo también conquistarán los paladares miamenses.



"Pues de la carta -del restaurante- a mi me gusta la tortilla trufada", indicó Enrique Iglesias.



Los socios de Tatel se marcaron hace dos años (2015), cuando abrió el primer local en Madrid, expandir la marca no solo en España sino internacionalmente.





Fuente: EFE