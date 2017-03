Erdogan enfrenta a la Unión Europea

Crisis

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan abrió ayer un nuevo frente en la crisis diplomática con la Unión Europea, a la que acusó de "una cruzada" contra el islam después de la decisión de la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE) de autorizar a las empresas prohibir el porte de velo en determinadas circunstancias."¿Dónde está la libertad religiosa? ¿Quién ha tomado esta decisión? Es la Corte de Justicia de la Unión Europea. Queridos hermanos; lanzaron una cruzada contra la media luna", símbolo del islam, declaró Erdogan en un discurso en plena crisis diplomática con Europa "Europa regresa lentamente hacia los días que precedieron la Segunda Guerra Mundial", agregó Erdogan.El martes, la justicia europea había confirmado la posibilidad para una empresa de prohibir en determinados casos a sus trabajadores portar cualquier signo religioso visible, entre ellos el velo, al considerar que "no constituye una discriminación directa".Turquía y la Unión Europea atraviesan la peor crisis diplomática de los últimos años.Turquía, que no deja de alertar contra la islamofobia predominante en distintos países de Europa, aprovechó los resultados de las elecciones legislativas en Holanda –que se celebraron el miércoles, en plena polémica entre los gobiernos holandés y turco, y en las que la extrema derecha se ubicó en segundo lugar– para lanzar una nueva ola de críticas.Turquía reaccionó con virulencia a la decisión de varios países, en particular Alemania y Holanda, de prohibir actos a favor del sí en el referéndum constitucional del 16 de abril para reforzar el poder del presidente.Erdogan calificó dichas prohibiciones como acciones "nazis" o "fascistas".Como el resultado del referéndum es incierto, el gobierno turco decidió realizar una intensa campaña en los países europeos donde hay una numerosa comunidad turca.El ministro de Exteriores, , Mevlut Cavusoglu, amenazó con anular unilateralmente el pacto migratorio firmado el año pasado con la UE.