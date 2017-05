Erdogan ordenó que los estadios dejen de llamarse "arena"

Al presidente turco no le gusta la connotación histórica del término

La Federación de Fútbol de Turquía ha decidido retirar la palabra "arena" del nombre de todos los estadios del país, después de que el presidente del país, el islamista Recep Tayyip Erdogan , dijera que no le gustaba ese término y ordenará cambiarlo. La decisión fue tomada el sábado en una reunión de la directiva de la TFF, informaron el domingo los medios locales.

El Galatasaray de Estambul ya había anunciado el sábado que su campo dejará de llamarse Türk Telekom Arena y será ahora el Estadio Türk Telekom. Ese mismo cambio se aplicará al Vodafone Arena, del Besiktas; el Bahçesehir Okullari Arena, del Alanyaspor; y el GAP Arena del Sanliurfaspor.



Erdogan anunció el viernes que había dado instrucciones al Ministerio de Deportes para que ningún estadio del país tenga en su nombre la palabra "arena".



"Estoy contra las "arenas". ¿Sabéis lo que se hacía en las arenas, no? La gente era desmembrada por animales", explicó en un discurso en Estambul, en referencia a los anfiteatros romanos, de los que viene la aplicación de ese vocablo a un recinto de espectáculos.



"No existe esa palabra en nuestro idioma. Mirad la definición. No puede haber algo así", afirmó.



Fuente: EFE