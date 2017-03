Escuelas para discapacitados sin transporte para sus niños

Advierten que lo que paga Primaria no alcanza para cubrir los gastos

A poco de iniciadas las clases, la escuela N 200 del Prado, la única en el país que atiende exclusivamente a niños con discapacidades motrices, no cuenta con servicio de transporte para trasladar a sus alumnos.

Hasta el año pasado la escuela contaba con el servicio de tres empresas que se encargaban de trasladar a todos los alumnos de la institución. Sin embargo, este año, una de esas empresas no renovó el contrato y otra dejó de prestar sus servicios el pasado viernes 10. La restante continúa trabajando aunque no puede cubrir toda la demanda. Consultado por El Observador, Carlos Quintana, dueño de la empresa que todavía trabaja en la escuela, dijo que en su camioneta puede llevar hasta 18 niños por turno pero que concurren alrededor de 90 niños a la institución.





El servicio de transporte para las escuelas especiales es proporcionado por el Consejo de Educación Primaria (CEP) a través de una licitación. Sin embargo, las empresas sostienen que los precios planteados por Primaria no son suficientes para cubrir los gastos por lo que optan por no presentarse al llamado.





Además de la escuela del Prado que se especializa en discapcidades motrices, hay otras que atienden otro tipo de discapacidades y que también tienen problemas con el transporte.





Según dijo a El Observador el consejero de Primaria, Héctor Florit, en 2016 se hizo un llamado a licitación "en el que la mayoría de las escuelas quedaron desiertas". Solo se pudo adjudicar servicio para tres escuelas. Florit dijo que se realizará un nuevo llamado a licitación que, hasta ahora, está en el Tribunal de Cuentas. Mientras tanto, se aplicó una prórroga en las escuelas que no tienen servicio para que las empresas trabajen un tiempo más, aunque reconoció que "es probable que haya otros oferentes que no estén dispuestos a asumir el transporte o lo hagan parcialmente". Asimismo, dijo que "en algunos casos", como en la escuela Nº 200, se adjudicó una camioneta. Aun así, dijo no tener la certeza de si eso fue suficiente para trasladar a todos los niños.





Según explicó Quintana, antes de asumir la nueva administración, las empresas de transporte eran las que definían la paramétrica. Sin embargo, al asumir las nuevas autoridades, Primaria resolvió bajar el precio lo que, sostienen, puso en desventaja a las empresas. "La paramétrica es un precio irrisorio, no cubre los gastos de la empresa y se lo hemos demostrado", expresó.





Según Quintanta, la empresas tienen gastos fijos irreversibles tales como el pago de un chofer, del acompañante y los seguros.Pero los ingresos no siempre son los mismos ya que Primaria paga por niño y por día, no por mes. "En este momento nos pagan $ 230,70 por día y por niño. No es fácil aguantar a un precio tan bajo", sostuvo. Gustavo Rovascio es dueño de una empresa de transporte que trabaja en las escuelas Nº 203 y Nº 280, ambas para alumnos con discapacidad intelectual. Traslada entre 190 y 220 niños. Rovascio reconoció que la situación es preocupante ya que si los precios continúan bajando "las escuelas van a quedar sin transporte".





En tanto Florit sostuvo que la prórroga de la licitación no permite modificar los precios actuales del servicio por lo que "hasta que el tribunal no intervenga" Primaria no tiene "mecanismos para adjudicar una licitación".

