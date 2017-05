Esperando por Astori

José Mujica lo negó tres veces en menos de siete días y lo hizo usando argumentos biológicos, políticos y prácticos. "No voy a ser candidato a la presidencia", aseguró el líder del MPP el viernes 28 ante sus compañeros tupamaros, el 1º de mayo frente al estrado del PIT-CNT y el martes 2 en el conocido "Quincho de Varela".

Aunque en el Frente Amplio son muchos los que no se tragan esa promesa, tampoco son minoría los que esperan que Danilo Astori (Frente Líber Seregni), el otro veterano líder con eventuales aspiraciones presidenciales, dé un claro paso al costado despejando de una vez el camino para la renovación de las candidaturas de la izquierda.

Fuentes cercanas a Mujica dijeron a El Observador que la reciente insistencia del expresidente de 81 años en descartar una futura postulación tiene, entre otros objetivos, el de apurar una decisión del actual ministro de Economía que en abril cumplió 77 años.

Mientras que en el Movimiento de Participación Popular (MPP) advierten que el silencio de Astori no se compadece con la claridad de Mujica, en buena parte del FA consideran que las potenciales candidaturas de los veteranos dirigentes se retroalimentan. Si Astori no cede, dicen, Mujica es capaz de rever su decisión de aspirar a una segunda presidencia.

Fuentes del astorismo dijeron a El Observador que en esa vertiente frenteamplista no pueden encolumnarse detrás de ninguna candidatura hasta que Astori decida qué hará con su vida política.

El líder del FLS se ha negado a pronunciarse públicamente sobre el asunto argumentando que los tiempos electorales aún están lejanos. Como los organismos del FLS hace rato que no se reúnen, no hay mucha oportunidad para que sus dirigentes le planteen el tema en privado.

En estas circunstancias, el diputado y exintendente de Maldonado, Oscar de los Santos (Alianza Progresista), reconoció que "cuanto antes se defina (Astori), mejor".

"El Frente tendrá un gran problema si se presenta con las candidaturas de Mujica o de Astori. Y si uno decide pelear en la interna es probable que el otro lo haga. Creo que con ellos no ganamos. No porque no sean capaces, sino porque la sociedad maneja otros códigos que ya no representan", dijo De Los Santos a El Observador.

Si bien en el FA manejan las posibles candidaturas de Daniel Martínez, Mario Bergara, Carolina Cosse y Gerardo Miranda, entre otros, casi nadie da un solo paso que pueda dejarlo pisando en falso. La indefinición de Astori ejerce la función de un tapón ante aquellos que quieren ir despejando las incógnitas acerca del futuro electoral frenteamplista.

A Mujica le gustaría que el candidato del Frente Amplio fuera Bergara, de 52 años. El líder del MPP cree que el presidente del Banco Central –que no descarta postularse- reúne las condiciones de experiencia y renovación necesarias, pero esta idea no es acompañada por buena parte del astorismo que preferiría acompañar una postulación de Martínez

El caso de una candidatura presidencial del intendente de Montevideo también supone problemas adicionales ya que lo obligaría a ejercer ambas funciones al mismo tiempo. Una dualidad que le deja varios flancos libres para los ataques de la oposición.

Mientras el Partido Colorado amenaza con desfondarse y busca quien lo salve, Edgardo Novick prepara su postulación, y en el Partido Nacional Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga se reparten la jugada, en el Frente Amplio campean las dudas acerca de quién será el que le ofrezca a la gente el menú de un cuarto gobierno de izquierda.