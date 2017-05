Este sábado habrá remate y Desafío de domadores

Fuente:

Este sábado desde la hora 18 en el local de la Sociedad Criolla Amistad y Tradición –ubicado en el kilómetro 122 de la ruta 1– harán el remate de 20 caballos y yeguas con excelente mansedumbre y domadas durante un año. Se trata de la oferta de cabaña El Silencio, de Martín Calo, y también se ofrecerán cinco yeguas de apadrinar por retiro de la actividad del reconocido apadrinador y tropillero Nelson Ricca, quien participó de la Semana Criolla del Prado desde 1982.El remate se hará con la conducción del escritorio Walter Hugo Abelenda Negocios Rurales, con transmisión en vivo por internet en la web del escritorio www.wha.com.uy y también por la cuenta de la firma en Facebook. Los interesados podrán realizar ofertas a distancia a través del teléfono 098 252 239.Los negocios se harán con administración propia en un un plazo financiero de 12 cuotas y habrá 8% de descuento por pago al contado.Pero en la oportunidad también se hará el Desafío de domadores, con un primer premio de US$ 1.500, habrá US$ 1.000 para el segundo y US$ 500 para el tercero. Los animales fueron entregados como potros a los domadores hace un año y en esta instancia se presentarán con gran mansedumbre, recomendados tanto para niños como para "gente campera", según se explicó en la conferencia de prensa realizada para la presentación de esta actividad, realizada en la sede de la Cámara Mercantil de Productos del País.Entre la oferta habrá machos castrados y también hembras, criados por una cabaña que se esforzó mucho en la selección por función. Fue por ello que se propuso este concurso de doma, del que participan domadores seleccionados.Mañana los organizadores de este remate estarán a las órdenes de los interesados para recomendar los productos que más se adapten a los requerimientos de cada uno de ellos.En la conferencia, el criador Luis Marfut explicó que habrá cuatro productos Cuarto de Milla Definitivo y los demás serán Preparatorio, de padres Cuarto de Milla en madres seleccionadas especialmente por su mansedumbre, rienda y demás aptitudes funcionales.