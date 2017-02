Estudiante de economía, futura comunicadora y... la mejor vedete

Marta Martínez, la madre de la mejor vedete de las Llamadas, realizó el vestuario.





Estudia economía, anhela trabajar en los medios de comunicación, es hincha de la selección uruguaya y acaba de ser distinguida por el jurado como la mejor vedete del Desfile de Llamadas Con 24 años, Catherine Leaden lo logró por primera vez y, aunque pasaron algunos días, aún le cuesta creerlo: "Había 40 comparsas, varias con más de una vedete, todas hermosas, con experiencia y talento, por eso me sorprendió", dijo.Eran las siete de la mañana, el desfile había concluido poco antes y descansaba en su casa cuando la despertó su madre que escuchó en la radio que su hija era la mejor de más de 60 vedetes que desfilaron por Carlos Gardel e Isla de Flores."Fue una emoción tremenda, no lo puedo describir", dijo esta joven que fue a la escuela 317 del barrio Malvín, hizo el liceo en el Dámaso Antonio Larrañaga, estudió economía en Bios, se apresta a cursar esa carrera en la Universidad de la República y desea trabajar en los medios de comunicación "en algo relacionado con el carnaval ".Catherine debutó en el Desfile de Llamadas con 18 años, como destaque en el cuerpo de baile de Nigeria. Un año después ya era vedete. Estuvo en ese conjunto tres años y luego tres años más en Elumbé, comparsa con la que ganó el primer premio en 2015.Este año se animó a asumir la responsabilidad de ser la primera vedete en Valores y el final fue felíz."No es fácil, cada vez las vedetes están más producidas, las comparsas mejoran en todos los aspectos y el nivel de las Llamadas es cada vez más alto y exigente", reflexionó.No hay academia para estudiar cómo ser vedete. A lo que se trae en la sangre, se le añade lo que se aprende viendo. Lola Acosta y Yessi López son las referentes que tiene Catherine. "Hay que fijarse en las que tienen una linda trayectoria como ellas", remarcó. También dijo que se ha preocupado por informarse sobre grandes vedetes de la historia, "como Rosa Luna".Salir en las Llamadas es lo que más le agrada, aunque participó una vez en el concurso del Teatro de Verano defendiendo a Nigeria. "La comparsa la organizaba mi familia, ahí empecé y aprendí mucho, después pasé a Elumbé (comparsa de la cual fue hincha desde chica) donde seguí mejorando, por eso le estoy muy agradecida a Adriana Arrascaeta –directora de Elumbé–", comentó.El vestuario que lució "me lo hizo mi mamá, Marta Martínez, le puso mucho amor y paciencia y le quedó precioso, fue la mayor responsable del premio, lo mismo que el maquillaje de Belén Orique".Durante la charla Catherine fue mencionando gente que le aportó muchas cosas: "a Diego Paredes que es el director de Valores y me dio la oportunidad; a mi hermano Alexis que es de los referentes de la cuerda de Valores y fue el que me llevó; a mi partener, Oscar Cococho Pereira; a toda la gente de la comparsa y en especial al cuerpo de baile que recibió el premio al mejor de todos en las Llamadas; a mi papá Richard, a mis cuatro hermanos –todos varones– a toda mi familia y amigos, a mi novio Gonzalo Amaral y al público que me dio el premio más lindo, el aplauso, los mimos y un respeto total en cada momento".El espectáculo que Valores dio durante 75 minutos, por nueve cuadras en los barrios Sur y Palermo, "lleva meses de esfuerzo, ellos ensayan todos los domingos del año en Gonzalo Ramírez y Minas, es un sacrificio muy grande y estos premios son una linda alegría".Para verla a Catherine están los videos en Youtube, pero para verla "en vivo y en directo" habrá que esperar a las próximas Llamadas, donde "ya que Valores me brindó esta linda oportunidad voy a seguir desfilando con ellos". Le da un "no sé qué" llegar a las Llamadas de 2018 en el centro de las miradas tras este premio, "pero es una fiesta, así que iré a divertirme y a ayudar a que la gente se divierta".Valores nació en 2014, es la heredera de Sinfonía de Ansina que se creó en 1991 y lleva tres Llamadas. En 2015 quedó en el 12° puesto, en 2016 en el 8° y este año en el 11° (el jurado le quitó 26 puntos, de lo contrario hubiese clasificado en el 4° lugar).Para su show Valores estratégicamente candomberos, utilizó los colores blanco y negro en el marco de la estética de piezas de ajedrez.Diego Paredes, su director, explicó que el nombre de la comparsa rinde tributo a las personas que la integran que son sus valores y a los valores de la cultura candombera que se promueven.Este año desfiló con 150 personas más 30 de apoyo. El costo del show superó los $ 600.000, "algo que no se desquita, siempre estás en rojo, ninguna comparsa gana dinero", enfatizó."El premio a Catherine y al mejor cuerpo de baile nos dieron mucha alegría, eran muy merecidos". Ella "lo tiene todo: es bonita, baila muy bien, tiene fuerza, trasmite alegría y contagia al público y a toda la comparsa", dijo.