Excandidato César Vega: "Si quieren con dos pesos los pobres salen adelante"

La chacra queda escondida en el oeste de Montevideo y hay que cruzar el Parque Espinillo para llegar a la casa de ladrillos que construyó César Vega, el ingeniero agrónomo que lidera el PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente por el que volverá a postularse en las próximas elecciones.





En las elecciones pasadas obtuvo cerca de 18 mil votos que lo arrimaron a la Cámara de Diputados y en 2019 volverá batallar.





En la casa no tiene internet –en esa zona, además, el servicio es muy lento– y para informarse escucha radios AM.





Vega es un hombre de izquierda, militó en el Partido Demócrata Cristiano en su Paysandú natal y hoy está entre los que descreen del Frente Amplio. Tanto se distanció que sus excompañeros le retiraron el saludo.





"Tampoco estoy ni ahí con blancos y colorados", dice el líder del PERI.







Sin embargo, el mes pasado fue a visitarlo el senador nacionalista Luis Lacalle Pou, que es el mejor ubicado de la oposición en las encuestas. Hablaron de política y de campo . También del casi seguro balotaje que habrá en las presidenciales.





"No contés conmigo", le aclaró el ingeniero agrónomo quien le aseguró que para esa instancia tampoco apoyará al candidato del Frente.





En su predio, Vega tiene plantado acelgas (las vende a $ 25 cada una), nabos, espinaca y rúcula.





Tiene una vaca y un ternero, tiene pollos (que también vende) y conejos.





Hace 8 años que no va a la carnicería.





Lo que precisa lo saca de sus tres hectáreas y el resto lo coloca en el mercado. También da clases, sólo los sábados, a gente de distintos lugares a los que les enseña a plantar.





Adelante de la casa está el molino de viento que ayuda a llenar un estanque de 30 mil litros que tiene en el fondo.





Esa agua que recoge en tres días, se le va en unas horas de riego. En la casa no toma agua de OSE pese al que caño de la compañía le pasa por la puerta.





Su Fiat Uno blanco tiene 16 años y está bajo techo.





En el predio se ven dos invernáculos. Los plantines de lechugas estaban prontos.





"Con dos pesos la gente pobre sale adelante si quiere. Si no quiere no sale nada", reflexionó.





En política se opone a UPM, a la bancarización obligatoria y a la megaminería. Es partidario de la cadena perpetua para los que cometan los delitos más graves, quiere a militares dando una mano en seguridad y está dispuesto a negociar "proyecto a proyecto" para sacar adelante algunas iniciativas.





"No tengo ningún problema con que los militares hagan algo en seguridad, que trabajen", dijo Vega







"Fui muy frenteamplista", comentó el líder del PERI a El Observador que lo entrevistó en su casa cerca de la desembocadura del Río Santa Lucía.





¿La identificación de radical intransigente lo torna poco negociador?

Se lo pusimos a propósito. El nombre era Partido Ecologista pero yo insistí con radical e intransigente porque hay muchos partidos ecologista que son de derecha.





Y ustedes son de izquierda

Somos de izquierda. Que viene de la época mía frentista de defender a los pobres, de darle posibilidades y defender la reforma agraria. Y se le puso el nombre radical que no tiene nada de malo. Radical es decir ¿esto es un termo? Si es un termo, no hay discusión.

Lo de Intransigente está muy vinculado al tema agrotóxicos y plantas de energía nuclear. Yo digo no a las plantas de energía nuclear. No negociamos ni el tamaño de la planta de energía nuclear.





¿También le dice no a UPM?

Le decimos no a las pasteras de ciclo abierto que tiran el agua contaminada al río. Puede ser una pastera como hay en Alemania de ciclo cerrado, esa sí.





Las de acá son de ciclo abierto.

Sí, y tiran abundante al río. A la megaminería a cielo abierto también le decimos no.





¿En esos puntos no negocia?

Ahí no se negocia. Pero si hablamos de reforma agraria, ¿cuánto es una parcela para una familia?. Eso es negociable.





Así que para algunos temas están abiertos a hacer alianzas con otros partidos.

Totalmente. En eso no me gusta la palabra pragmático que está muy usada, hay que ponerle sentido común.





La gente lo ubica como defensor del medioambiente pero sólo por este tema lo registran.

Porque estoy muy vinculado a la producción agropecuaria , producción ecológica, sin venenos, sin agrotóxicos, con semillas caseras y con un planteo de sustentabilidad verdadero.





¿Todos los herbicidas que se utilizan son malos? Porque también ayudan a cuidar a las plantas.

Todos no son malos. Pero todos los que están prohibidos en alguna parte del mundo inmediatamente deberían estar prohibidos acá.





¿Y eso hoy no pasa? ¿se usan en Uruguay productos prohibidos en otros lados?

Si, unos cuantos. Recientemente se prohibió la Atracina, que fue una lucha que dimos con el PERI. No pretendo que todos produzcan igual que yo que soy orgánico, lo que pretendo es que no usen los productos tóxicos que no deben usarse.





¿No le importa presentar ideas para mejorar la seguridad?

Presenté varias. Defiendo por ejemplo la cadena perpetua. Los demás candidatos no.

En Paso de la Arena les dije el otro día que hay que sacar todas las motos que andan sin luz, sin caño de escape sin nada. Les propuse sacarlas y hasta que el dueño no la arregle, la dejamos ahí, y ¿quién las va a cuidar?: los verdes, los militares. No tengo ningún problema con que los militares hagan algo en seguridad, que trabajen.





¿Quiere que los militares apoyen en seguridad pública?.

Si. Y no tienen por qué estar armados a guerra. Podemos usar a los militares, ¿qué problema hay? Eso es una cosa que viene de la dictadura y nosotros tenemos un complejo. El militar inspira respeto.





Le van a decir que esa propuesta es más de derecha que de izquierda

Ya dije que el PERI no es de derecha ni de izquierda. Tampoco es de centro. Esa manera de medir las cosas es muy antigua.





¿Si el PERI saca un legislador va a tener que hacer alianzas?

Se lo dije clarito a Luis Lacalle Pou. Para nosotros una alianza no puede ser permanente tiene que ser proyecto por proyecto.





¿Qué proyecto impulsaría primero?.

Sobre agrotóxicos y transgénicos.





Me dijo que hace un mes vino Lacalle Pou a su casa

Sí. En el debate de los presidenciables me dijo que iba a venir. Lo primero que le dije fue: si vas a demorar así para cumplir todas las cosas te va a ir mal.





¿Y a qué vino?.

Vino a ver qué vamos a hacer nosotros en la segunda vuelta.





¿En la de noviembre de 2019 me está hablando?

Dice que los votos están muy justos. El no me lo dijo así. Yo le dije: mirá, en la segunda vuelta no te vamos a apoyar, pero quedate tranquilo que tampoco vamos a votar al Frente.





¿Y de qué más hablaron con Lacalle Pou?.

Poco de política y mucho del campo. Nos pasamos hablando del campo. Le regalé mermelada casera y el frasco más grande se lo dio al chofer. Estuvo bien ahí.





Sin tarjeta

Cesar Vega no usa tarjetas de crédito. "Y ahora me sumé a la comisión de no a la bancarización obligatoria. No me opongo a la bancarización. Si querés usar tarjetas de crédito la usas. Lo que no apoyo es la bancarización obligatoria", dijo.













