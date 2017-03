Exhumarán el cuerpo del hijo de Menem

Fuente: EFE

Un juez argentino ordenó exhumar los restos mortales de uno de los hijos del expresidente Carlos Menem (1989-1999), cuyo fallecimiento, aunque está atribuido a la caída de un helicóptero en el que viajaba en 1995, se trató para Zulema Yoma, madre de la víctima, de un atentado Según explicó a Efe Juan Gabriel Labaké, abogado de quien fue esposa de Menem, la orden del magistrado Carlos Villafuerte de exhumar el cuerpo para volver a estudiar las causas de la muerte fue una petición que ya hizo hace unos años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero que no se hizo hasta ahora porque Yoma no estaba "en condiciones anímicas" para afrontar el proceso."Los médicos nos aconsejaron esperar pero ahora Zulema está bien y el juez ha accedido", añadió el abogado de Yoma, quien ya en 2014 hizo público que su exmarido le confesó en privado que la muerte de su hijo ocurrió, no por un accidente aéreo, sino por un disparo en la frente que fue encubierto, algo que no se ha llegado a demostrar."El juez se ha puesto en una posición neutra. Dice que ante el pedido de la CIDH y de la querellante, Zulema, se va a hacer el ADN y nos convoca para que nombremos peritos y él va a nombrar un cuerpo médico de oficio", subrayó Labaké.Este hecho se produce en medio de un periplo judicial por el que en 2016, Villafuerte, titular del Juzgado Federal de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires , había llamado a testificar a todos los expresidentes argentinos vivos posteriores a Menem: Fernando de la Rúa (1999-2001), Ramón Puerta (2001), Adolfo Rodríguez Saá (2001), Eduardo Camaño (2001-2002), Eduardo Duhalde (2002-2003) y Cristina Fernández (2007-2015).Estas citaciones pretendían aclarar si alguno de ellos conocía algún detalle de la muerte -ocurrida supuestamente al estrellarse el helicóptero en el que viajaba hace 22 años-, después de que, tras ser relevado de la obligación de guardar secreto de Estado, Menem asegurara en los tribunales que el excanciller Guido Di Tella (fallecido en 2001) le contó que el responsable del deceso fue el grupo islamista libanés Hezbolá.Además, Yoma, que siempre ha defendido la tesis de que no fue un accidente, también afirmó que Cristina Fernández le dijo en una oportunidad que la muerte de su hijo fue un atentado.Según trascendió, la expresidenta declaró ante el juez que para ella el fallecimiento de Carlos jr. Menem no fue "un accidente", aunque aclaró que "nunca" accedió "siendo presidente a ningún dato específico de la causa" y que lo que conoce del caso es "a través de las manifestaciones de su madre, de los abogados que la acompañaban en sendas oportunidades y de los medios de comunicación"."Hemos comprobado que entre las radiografías que se tomaron al chico mientras se estaba muriendo y la que se tomó en la necropsia un año y medio después hay diferencias muy groseras en el cráneo, esternón y pie derecho", explicó hoy Labaké.En este sentido, aclaró que "si se demostrara que algunos de estos órganos no son el que tenía el chico al morir sería una prueba gruesa de que le cambiaron el órgano porque algo había raro, un orificio de bala o algo por el estilo"."Si no se demuestra que ha habido cambios no nos afecta porque nuestra prueba de que fue un atentado se basa fundamentalmente en las pericias balísticas que se han hecho dos o tres veces", añadió.El letrado señaló que tras haber recibido la notificación oficial del juzgado con la decisión de Villafuerte, Zulema, como parte querellante deberá a nombrar a varios peritos médicos, que se sumarán a los que el juez declare por la parte oficial.Es por ello que auguró que la exhumación esté en condiciones de comenzar en abril."La autopsia se hace en un día. No demora nada. El ADN es un examen no rápido y puede demorar varias semanas", aclaró Labaké, que confió en que para julio esté todo "totalmente finiquitado".Por su parte, Zulema Yoma, de 74 años, dijo que es "muy duro" exhumar el cuerpo de su hijo pero reconoció que esto contribuiría a "recuperar el buen nombre y honor" de su hijo, a quien "quisieron ensuciar" al afirmar que había muerto por ser "irresponsable" al comandar el helicóptero."Si esto no se hizo hasta ahora es porque yo me oponía. Mi estado de salud no estaba para soportar una cosa tan fuerte", dijo la mujer en declaraciones al canal Todo Noticias.Yoma sostuvo que su hija, Zulemita Menem, también "está preparada" ahora para la exhumación del cuerpo de su hermano y "se le dé sepultura de una vez por todas"."Yo creo que su papá también está de acuerdo", dijo Yoma, quien espera conversar en las próximas horas sobre este asunto con el expresidente y actual senador, de 86 años. EFE