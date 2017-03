Exigencias en venta de soja a China impactarán en los costos

A raíz del nuevo protocolo firmado por Uruguay y China para la exportación de soja al país asiático, el sector productivo tiene claro que la incertidumbre en el negocio agrícola se reflejará en un menor precio del producto o en una suba de los costos, o las dos cosas en forma combinadas, afirmó a El Observador el presidente de la Mesa Tecnológica de Oleaginosos, Roberto Verdera.





Explicó que el proceso de negociación con China "estaba claro desde hace tiempo". "Pero fue en febrero que nos enteramos que en octubre se había firmado el protocolo definitivo y que comenzaba a cumplirse en la zafra que está en curso, un detalle no menor", afirmó quien además es gerente técnico de Calmer.





En su opinión, los tiempos no fueron bien manejados. "Ahora vamos a tratar de que salga de la mejor forma posible y hacer para ello las recomendaciones a productores y plantas de acopio para minimizar ciertos problemas", dijo.





Explicó que la firma del protocolo con China homologa los requerimientos del gigante asiático que ya estaban antes de esa instancia, por lo cual en la producción deberá cumplirse, si bien puede haber algunas dificultades para cumplir estrictamente con el protocolo.





Ocurre que el certificado establece que el grano debe salir con cero maleza y no es sencillo de lograr, no solo en Uruguay, sino en cualquier país del mundo. En esos casos lo que se hace es ir sacando muestras de camiones y silos en forma alternada. Y en el muestreo por estadística se puede en un momento no detectar la maleza y en otro lugar de la cadena sí detectarlo.





Los riesgos inciden en mayores costos

Puede ocurrir que algo que no se detectó en Uruguay se detecte cuando llega a China. Esa es la gran incógnita que marcan quienes están en el comercio de granos. Ello significa un riesgo que se traslada al aspecto económico, y no está claro cómo el exportador va a trasladar ese riesgo en su cuantificación. "Sabemos que el riesgo se pasa a precios o pasa a un aumento de costos. Eso es así", remarcó Verdera.





Adelantó que en todo el proceso de producción habrá un encarecimiento porque significará un mayor control sobre la cosecha, limpieza de las máquinas y los camiones. Cuando llega a una planta se debe hacer una prelimpieza de todo el grano y eso implica un mayor costo de toda la operativa.





Sobre una posible baja del precio de la soja, dijo no saber de qué manera el exportador trasladará el costo de ese riesgo y admitió que "una alternativa es por la vía del precio. Lo que sí está claro es que va a significar un encarecimiento de toda la logística que se necesita para exportar la soja", afirmó.





Verdera señaló que todos los granos que ingresen a planta se tendrán que prelimpiar, algunos lotes se tendrán que maquinar para un proceso de limpieza más exhaustivo. A su vez, algunos lotes terminarán en rechazo para la exportación a China, dijo.









Aguerre convocó a una cumbre sojera

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Tabaré Aguerre, convocó a todos los integrantes de la cadena sojera, desde los productores hasta los exportadores, a una reunión hoy a la hora 15 en la sede del MGAP.





El tema principal será la puesta en marcha del protocolo fitosanitario que firmó Uruguay con China, que fija condiciones para la exportación de la oleaginosa al país asiático. China es el principal destino de la soja uruguaya. En 2016, compró 84% del total.





