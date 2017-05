Exitosa liquidación de Sommaruga y venta de genética Angus de Gardiner

El resultado

Un éxito fue la liquidación total de los planteles Aberdeen Angus de la cabaña Santa Teresa del Cebollatí, de Mario Sommaruga, y la primera venta de la genética de la cabaña estadounidense Gardiner Angus Ranch, actividad que se desarrolló el sábado 8 en el establecimiento, ubicado en el departamento de Lavalleja.Hubo mucho interés por la oferta, tanto de criadores que estaban en el establecimiento como de aquellos que operaron a distancia, ya que el remate se transmitió en vivo por Campo TV y por internet. Los negocios se realizaron con la conducción del escritorio Zambrano & Cía y con la administración de Scotiabank.Los precios máximo, mínimo y promedio de cada categoría de machos fueron: 19 terneros PI US$ 1.320, US$ 900 y US$ 996; 28 toros PI de 1 año US$ 1.620, US$ 1.140 y US$ 1.490; 19 toros PI de 2 años US$ 2.040, US$ 1.200 y US$ 1.612; y dos toros SA US$ 1.380 (precio único de la categoría).Las hembras: 29 terneras PI US$ 2.400, US$ 660 y US$ 1.048; 20 vacas donantes US$ 3.120, US$ 1.440 y US$ 1.916; 29 vacas PI preñadas US$ 1.680, US$ 1.200 y US$ 1.327; tres vacas PI US$ 1.200 (precio único); y 45 vaquillonas PI preñadas US$ 2.880, US$ 1.080 y US$ 1.774. En total se comercializaron 68 machos a US$ 1.351 de promedio y 126 vientres a una media de US$ 1.549.