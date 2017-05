Exitosa liquidación de Vertiente del Águila

Fuente:

Fue un éxito el remate de la cabaña Vertiente del Águila, de Mercedes Olaso, realizada el jueves 27 en el local Cecade. Se trataba de una liquidación de sus animales de la raza Paint Horse y reducción del plantel Cuarto de Milla , que se realizó con la conducción del escritorio Zambrano & Cía.Los precios máximo, mínimo y promedio fueron: cinco potrancas PI US$ 5.040, US$ 2.520 y US$ 3.380; cinco potrillos PI US$ 3.840, US$ 1.200 y US$ 2.670; una yegua con cría US$ 2.640; una yegua PI preñada US$ 1.800; seis yeguas de andar US$ 8.640, US$ 2.400 y US$ 4.440; cuatro yeguas Paint domadas US$ 5.760, US$ 3.060 y US$ 4.092,50; una potranca Paint US$ 2.004; dos padrillos Paint US$ 2.160.Se destacaban productos de las mejores sangres para trabajo, carrera y conformación, incluyendo hijos de reconocidos padrillos de Estados Unidos y también de Brasil, considerados de referencia en la crianza de estas razas.Los negocios se realizaron con la administración del Banco República, en un plazo financiero de 12 cuotas y a los compradores se les ofreció el beneficio de 200 kilómetros de flete gratis.