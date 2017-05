Exministros niegan espionaje militar en democracia

Yo no sabía nada ni tenía ninguna denuncia", fueron las palabras que tanto el exministro de Defensa, Raúl Iturria (1995 – 1998), como el exministro del Interior, Antonio Marchesano (1986 – 1989), dijeron ante la comisión investigadora sobre espionaje militar y policial en democracia. Incluso, aseguraron que cuando fueron ministros no contaban con los elementos tecnológicos como para llevar adelante un espionaje sistemático.

Sin embargo, el diputado frenteamplista denunciante Luis Puig (PVP) aseguró que de los documentos en poder de la comisión se desprende que existió una "alta gama de espionaje sistemático".

"Nunca dimos órdenes pero no podemos saber si hubo una filtración o una actitud que no respondió a los mandos", dijo por su parte Iturria y agregó que el equipamiento era "muy modesto" como para realizar el espionaje.

Para Marchesano, en tanto, no había posibilidad de que el espionaje pasara desapercibido y agregó que si bien el departamento de inteligencia policial funcionaba, el equipamiento del Ministerio del Interior era "muy flojo". "El régimen cívico militar no se había empeñado en dar equipamientos especiales para la Policía, No había manera de hacer esas cosas", señaló el ministro del primer gobierno de Julio María Sanguinetti