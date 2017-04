Exportaciones australianas de lana llegan a niveles máximos

Fuente:

Las exportaciones australianas de lana podrían llegar al mayor monto en más de una década gracias a los precios récord de la fibra. Esas colocaciones externas supondrán el mayor ingreso para Australia desde 2002/03 cuando la producción y los stocks ovinos eran sensiblemente superiores a los actuales.El presidente del Consejo Australiano de Exportadores y Procesadores de Lanas , Peter Morgan, estimó que hay una alta probabilidad que las ventas externas de la fibra lleguen al mayor nivel en 14 años durante 2016/17 (julio-junio) con más de AU$ 3.000 millones.Entre julio y diciembre las exportaciones de la fibra sumaron AU$ 1.460 millones con un precio que ha seguido afirmándose entre enero y febrero.De confirmarse, las ventas externas australianas de lana llegarán al mayor nivel en dólares australianos desde 2002/03 cuando se exportaron AU$ 3.326 millones. En esa campaña la producción fue de 499 millones de kilos con un stock de 106,1 millones de animales. Para 2016/17 se espera una producción de 332 millones de kilos con existencias ovinas por debajo de los 69 millones de cabezas. En 2002/03 el Indicador de Mercados del Este terminó con un valor promedio de AU$ 1.050/kg mientras este año ya se tocaron precios récord en casi 30 años superando con holgura los AU$ 15/kg. El fuerte incremento de precios se debe al salto en los valores de las lanas superfinas.A pesar de los precios récord en tres décadas, en el mercado no se espera una respuesta así de fuerte en las decisiones de producción. El desempeño es positivo en todas las actividades ganaderas –carne vacuna, ovina y lana–, pero la fibra necesitará un par de años de mejor rentabilidad para que los productores aumenten el rodeo."Los actuales precios son muy favorables y hay un nivel de optimismo que no se veía desde hace largo tiempo en la industria. Sin embargo, una constante del sector lanero es su volatilidad", dijo el jefe ejecutivo de Wool Producers, Jo Hall.Por esta volatilidad, son "prematuras las versiones sobre que los buenos precios están estimulando a los productores a volver a la lana". Lo que la industria necesita –agregó– es que no haya más productores que se vayan del sector. "Estamos llegando a un nivel de oferta críticamente bajo y podría haber un problema de asegurar un volumen suficiente de lana para atender lo que necesita la industria mundial", agregó.