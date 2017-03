Exportaciones se moderaron por menos ventas desde zonas francas

Las solicitudes de exportación de Uruguay totalizaron US$ 627 millones en febrero incluyendo zonas francas, lo que implicó un leve incremento de 0,3% respecto al mismo mes del año anterior, informó ayer el Instituto Uruguay XXI. La fuerte desaceleración del crecimiento del comercio exterior cortó así con una racha positiva que venía acarreando desde noviembre del año pasado. En enero, las exportaciones crecieron a una tasa de 12,3% interanual.





Uruguay XXI espera que las exportaciones uruguayas crezcan 6% en 2017. En su informe mensual, el organismo oficial destacó la mejora en las colocaciones de arroz y concentrados de bebidas. En la vereda opuesta, la celulosa y los productos farmacéuticos -que salen desde las zonas francas- mostraron tendencias negativas, lo que explicó la menor tasa de crecimiento de febrero. De hecho, el informe de que divulgó la Unión de Exportadores (UEU) –que excluye los enclaves aduaneros– mostró un repunte de las ventas de 5% en febrero en la comparación interanual medido en dólares corrientes con US$ 567 millones.





En tanto, por volumen físico de las principales partidas -según la UEU-, en febrero sobresalió el incremento del 15,5% que registraron las ventas al exterior de madera, la de cereales (158,6%), carne y despojos (16,7%) y molinería y malta (7,7%).





Producto y destinos

En febrero, seis de los diez principales bienes exportados mostraron números positivos. La carne bovina fue el principal producto de exportación en el mes, con US$ 125 millones, cifra 2% superior a la de febrero 2016. Los volúmenes crecieron 2%, mientras que los precios se redujeron 5% en promedio, según Uruguay XXI. El 37% de las ventas se dirigieron a China, mientras que algo más de un quinto tuvo como destino a la Unión Europea (UE).





En tanto, las ventas al exterior de celulosa continuaron la tendencia a la baja. En el segundo mes del año las ventas fueron 8% inferiores a las registradas en febrero 2016, rondando los US$ 89 millones, lo que la ubicó como segundo producto exportado del pasado mes. Dicha retracción se explica tanto por efecto precio -que muestra una tendencia mensual a la baja desde finales de 2015- como por una reducción del volumen exportado.





Por su parte, el arroz fue el producto con mayor incidencia positiva en las exportaciones de febrero. El total exportado superó los US$ 80 millones, bastante por encima de los US$ 32 millones de igual mes del año pasado. La mejora se dio tanto por un crecimiento en el volumen -creció 140%- con 182 mil toneladas, como por un incremento de 4% en el precio promedio de exportación. Irán y Cuba fueron los principales destinos del cereal con una participación de 33% y 15%, respectivamente.





Finalmente, los lácteos cerraron con una caída en sus colaciones durante febrero. El total exportado superó los US$ 36 millones, cifra 8% menor en la comparación interanual. Ese descenso se explica por un menor volumen (-27%), que fue compensado por un incremento en los precios promedio mayores al 26% de exportación de los principales productos del sector. En particular, el precio promedio de la leche en polvo -principal producto del sector- subió 33% en la comparación interanual.





Sin considerar las zonas francas, Brasil fue el principal destino de las exportaciones con una participación de 19% en febrero, con montos que fueron un cuarto mayores en la comparación interanual. En tanto, China se posicionó como el segundo mayor comprador del país con el 15%. Le siguen la Unión Europea y Estados Unidos, que ocuparon similares participaciones de 9% y 7%, respectivamente.





Impacto del EFTA

En febrero de este año, el Mercosur inició formalmente conversaciones para avanzar en un tratado de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) que agrupa a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. La primera ronda de negociaciones está prevista para junio en Buenos Aires y la segunda ronda sería en agosto en Ginebra.





Según Uruguay XXI, las exportaciones de bienes desde el Mercosur hacia el EFTA en 2016 rondaron los U$S 4.700 millones, lo que representa el 2% de las exportaciones totales del bloque al resto del mundo. En 2016, el 98% de las exportaciones del Mercosur al EFTA correspondieron a Brasil y Argentina con una participación en el total de 52% y 46%, respectivamente, mientras que Uruguay exportó 1,5%, seguido de Paraguay (0,4%) y Venezuela (0,1%). El intercambio de bienes entre Uruguay y los países del EFTA tuvo su máximo en 2012 cuando la suma de exportaciones e importaciones rondó los US$ 300 millones. A partir de ese año, el intercambio de bienes ha venido disminuyendo hasta ubicarse en cifras algo superiores a los US$ 110 millones.





"Si bien este bloque tiene poca importancia relativa en el comercio total de Uruguay, las relaciones de intercambio con este bloque europeo vienen siendo favorables para la expansión de las exportaciones uruguayas en mayor medida que las importaciones que el país realiza de dicho bloque", destacó Uruguay XXI. El oro -por Suiza-, la carne vacuna y la lana son los productos que hoy acaparan las exportaciones uruguayas al EFTA.

Fuente: