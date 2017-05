Exportadores destacan repunte de ventas, pero advierten por dificultades para competir

La secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay, Teresa Aishemberg, valoró el repunte que registraron las exportaciones uruguayas en abril, liderado por las colocaciones de soja, pero recordó que hay sectores industrializadores de materia prima que siguen afectados por falta de competitividad.

A modo de ejemplo, colocó el de la industria láctea que tuvo un buen desempeño en marzo con ventas a Brasil, pero que no se repitieron en abril "por un problema de precios", según dijo este miércoles en declaraciones a Radio Carve.

"Cuando nos aumentar los costos internos no podemos trasladarlos al comprador. (...) Hay algunas empresas que exportan para quedarse en el mercado y no perderlo, sin ganar, porque enseguida el lugar lo ocupa otro ", afirmó.

El sector lácteo, tuvo una caída interanual de 47% con ventas por US$ 36 millones. Este retroceso se dio por una caída de 60% en el volumen colocado por el sector, que no alcanzó a ser compensado por un incremento de 27% en los precios.

"Los costos son altos. Cuando uno ve que baja la inflación se alegra, pero no quiere decir que los costos de producir un producto de exportación hayan caído (...) Nos afecta el dólar y no tener acuerdos comerciales para no pagar impuestos cuando entramos en algunos países", dijo.

En ese sentido, puso como ejemplo los aranceles que Uruguay debe pagar para entrar a China, en comparación a los que tienen Australia o Nueva Zelanda.

En el caso de la carne bovina Uruguay paga 12% de impuestos, Australia 9% y Nueza Zelanda 0%. Otro producto como la leche paga 15%, frente a 12% de Australia y 1,5% de Nueva Zelanda.

"No competimos. Es importante tener acuerdos porque ellos están más cerca de China que es nuestro principal comprador", reiteró.

En abril las solicitudes de exportación incluyendo zonas francas totalizaron US$ 788 millones, lo que representó un crecimiento de 25% respecto al mismo mes de 2016. Este constituye el mayor aumento de las exportaciones registrado desde abril de 2013.

El repunte mensual se debe a las exportaciones de soja, principal producto exportado y el de mayor impacto en la dinámica mensual. Las ventas de soja totalizaron US$ 226 millones, multiplicando por cuatro las exportaciones registradas en abril de 2016.

En el acumulado del año las exportaciones uruguayas registraron un crecimiento de 9,3% totalizando US$ 2.647 millones.

