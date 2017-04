Exportadores pierden ventas por US$ 2.300 millones en dos años

La Unión de Exportadores (UEU) sostuvo que en los dos últimos años se perdieron más de US$ 2.000 millones por el descenso de las ventas al exterior. Para mejorar ese desempeño, la gremial entiende que el país debe ser más competitivo y mejorar el acceso a los mercados internacionales.

Ayer, la UEU efectuó su primera actividad del año sobre coyuntura económica nacional e internacional. Durante la presentación, la asesora económica de la gremial, María Laura Rodríguez, indicó que en el cierre de 2016 las exportaciones sumaron US$ 11.391 millones con una caída de 6,7% entre ventas externas de bienes y de servicios. En el primer caso la baja fue de 7,8%, mientras que en el segundo el descenso fue de 3,7%. Agregó que la pérdida de los dos últimos años por las menores colocaciones fue de US$ 2.300 millones; US$ 2.000 en el caso de los bienes y US$ 300 en los servicios. El descenso total entre 2015 y 2016 fue de 16,8%, desagregado en 18,9% en el caso de los bienes y 10,2% en los servicios.





Para mejorar el desempeño, la gremial manifestó que es clave el acceso a mercados a través de acuerdos comerciales. Marcó como fundamental avanzar en ese sentido aprovechando que los mega acuerdos están enlentecidos luego del cambio de política que se produjo en Estados Unidos con la asunción de Donald Trump como presidente.





Para este año, la UEU proyectó que la carne vacuna será el producto uruguayo más exportado con ventas por US$ 1.473 y un aumento de 1%. En segundo lugar ubicó a la celulosa con US$ 1.280 millones y crecimiento de 2% y en tercero a la soja con colocaciones por US$ 1.107 millones e incremento de 25%. Estimó que este año se producirá una suba del precio de los commodities para luego estabilizarse.





La UEU sostiene que Uruguay, para exportar más y recibir mayor inversión, debe mejorar su competitividad.





Señaló que el tipo de cambio real no mejora y mencionó un estudio de la Universidad de Montevideo donde se muestra que está 20% por debajo del nivel de equilibrio. La UEU expresó que para recuperar ese 20% se necesitaría un aumento del dólar varios puntos por encima de la inflación en los próximos tres años.





Ajuste





En otro orden, Rodríguez dijo que "todos los caminos conducen a un ajuste de las cuentas públicas" y se preguntó si el actual será suficiente. En ese sentido, indicó que el ajuste fiscal definido por el gobierno era por US$ 500 millones, pero una parte correspondía a una baja del gasto y todavía está pendiente la reforma de la Caja Militar. Añadió que para llegar a tener un déficit fiscal de 2,5% en 2019 (que es el objetivo oficial) se necesitaría un crecimiento de la economía superior a 2%. De lo contrario, ubicar al déficit en ese porcentaje llegaría de la mano de más ajustes.

Fuente: