La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) analiza reducir un tercio del subsidio a la cerveza, que actualmente es de $ 3 por litro, para financiar la reforma del Hospital de Clínicas, según dijo a la prensa el coordinador de bancada, Jorge Pozzi. La propuesta fue presentada por el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, en el marco de la discusión por la Rendición de Cuentas.

Reducir el subsidio permitiría destinar unos US$ 4 millones por año a las obras, según las estimaciones de Rubio. El proyecto original para la reforma del Hospital de Clínicas tiene un costo de US$ 100 millones.

"Si la obra arranca después tiene que terminar. Conseguir esta financiación es un gran paso", dijo el legislador en rueda de prensa.

La propuesta del Partido Nacional que establecía fijar el máximo del Fondo de Estabilización Energética (FEE) en 1.000 millones de unidades indexadas (actualmente el tope es de 4.000 millones) y utilizar el 60% de los excedentes actuales (US$ 173 millones) para la reforma del Hospital de Clínicas no prosperó en comisión de hacienda integrada con presupuesto porque no obtuvo el respaldo del Partido Independiente.









