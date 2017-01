FA minimiza pérdida de mayoría y confía en que logrará acuerdos

Si bien el diputado Mujica se abrió de la bancada del FA, en la dirección del partido de gobierno consideran que sigue integrando la coalición de izquierda. Así lo afirmó en diálogo con El Observador el secretario político del Frente Amplio, Gonzalo Reboledo.

"Gonzalo Mujica es un legislador del Frente Amplio. Nunca lo escuché decir que no está dentro del Frente Amplio. Hasta que no se vaya él es un legislador del Frente Amplio. Es más, este Presupuesto y Rendición de Cuentas no hace otra cosa que cumplir con el programa que el Frente Amplio propuso", dijo el dirigente.

"Mujica hizo campaña por este programa así que creo que no va a haber ninguna dificultad para que vote este Presupuesto", agregó.

En los diferentes sectores del FA reconocen el alejamiento, pero de todos modos se muestran confiados en lograr acuerdos con Mujica.

La senadora Lucía Topolansky, líder del Espacio 609 –por el que Mujica fue electo legislador–, sostuvo sobre el alejamiento del diputado que "no hay que dramatizar" y opinó que el legislador será el primer voto que debería ir a buscar el Frente Amplio.

"La novedad en esta etapa es que vamos a tener que negociar más, aunque siempre hemos negociado, y tenemos distintos escenarios. Con Gonzalo (Mujica) es con el primero que hay que negociar porque hay una cantidad de cosas del programa del Frente sobre las que él participó en la elaboración, y hay cosas con las que está de acuerdo. Con él hay que negociar en primer término", dijo la senadora.

El senador de la Lista 711 Leonardo De León mantuvo la misma línea que las legisladoras del mujiquismo y el astorismo.

"Me parece que hay que trabajar en base a aspectos programáticos concretos, y en función de eso buscar acuerdos no solo mirando a Gonzalo Mujica. Creo que tiene que ser una prédica permanente buscar acuerdos lo más amplios posible que no signifiquen diluir el programa del Frente Amplio desde el punto de vista político", dijo a El Observador.

El diputado Mujica declaró la semana pasada a La Diaria que en la negociación de la Rendición de Cuentas priorizará eliminar los topes jubilatorios y negociar un aumento salarial para los militares.

Topolansky dijo estar abierta a la discusión de los topes jubilatorios, aunque en relación al salario de los militares advirtió que la negociación sobre temas castrenses debe darse por fuera de la Rendición de Cuentas.

"Lo de los militares va a ser una discusión que se tiene que dar en forma integral. Primero debemos reformar el sistema de retiros y pensiones. La carta orgánica de las fuerzas armadas es un debe que es impostergable. Soy de las que piensa que debe haber fuerzas armadas. Pero se puede hacerlas más chicas y mucho más tecnificadas", dijo la líder del MPP.

De León afirmó que en referencia a los militares la prioridad es la reforma de la caja militar. El gobierno plantea cambios para que no se le genere tanto déficit al Estado por esa vía.

Entrevista a la senadora de Asamblea Uruguay, Daniela Payssé

¿Cómo encarará el Frente Amplio las negociaciones con el diputado Gonzalo Mujica?

Yo le bajo unos cambios a esto. Gonzalo Mujica tiene puntos de discrepancia con el Frente Amplio que los ha hecho públicos en todos los medios de comunicación que solícitamente se han puesto a su disposición, y lo digo con tono irónico o con tono no irónico, como vos quieras. Pero también quiero decir que en el marco de algunas de las históricas posturas que ha tenido Gonzalo Mujica podrá haber también acuerdo en temas que justamente tendrán que ver con una negociación específica de cada tema. Habrá que trabajar sobre caminos, herramientas y miradas.





Gonzalo Mujica adelantó a La Diaria dos propuestas: eliminar los topes jubilatorios y el aumento salarial para los militares activos. ¿Qué consideración hace?

No lo he valorado a fondo pero puedo dar una primera impresión personal. Lo primero es que todas las iniciativas vinculadas a los temas previsionales son estrictas del Poder Ejecutivo. Los temas previsionales no pueden estar en una Rendición de Cuentas. Lo otro, vinculado a los militares, no sé lo que quiere decir pero estará en el intercambio. Si él propone algunas cuestiones vinculadas al aumento del salario de las Fuerzas Armadas habrá que ver de dónde saca los dineros él y cuáles son los fundamentos para ver qué es lo que quiere plantear. No descarto poder analizar propuestas de nadie. Se analizarán oportunamente. Pero no quiero focalizar en Gonzalo Mujica.





Cualquier legislador quiere tomar protagonismo. Acá hay movidas políticas a las cuales no se les presta demasiada atención pública o no generan marketing político, pero acá hay legisladores que se han ido de los partidos tradicionales para un partido nuevo que fue invento de ellos y que se les fue de madre. Y no veo titulares generando conflictos en lo que pueden ser las filas de esos partidos.





¿Y cree que eso puede repercutir en el Frente Amplio?

No. Yo lo que digo es que en política las mayorías parlamentarias se construyen. Tal vez en estas circunstancias tengamos que ir trabajando el tema de la mayoría parlamentaria en función de los temas que se vayan planteando. El arte de la buena política es la negociación fundada, sólida, de buena fe, que tiene una mirada en los objetivos y en los caminos cuando uno parte de posiciones diferentes. Yo no encuentro otra forma de negociar hacia la interna de los partidos y hacia afuera. Ahora, bastardear la negociación política con otros tomas y dacas, o cambio de figuritas, no está en mi cabeza ni me parece que sea un procedimiento de políticos serios. Yo voy a trabajar en la búsqueda de los acuerdos necesarios, que no tiene que ver con rebajar las convicciones o los principios. Tendremos que trabajar mucho y ver cuál es el resultado de ese trabajo.





¿Usted cree que Mujica está quemando los puentes?

No, no. Estoy diciendo lo que es mi actitud política. Si tengo que negociar voy a sentarme en una mesa en nombre de mi partido para lograr los máximos acuerdos posibles. Eso es lo que enaltece a la política. Cuando es una negociación noble y por objetivos superiores. Reitero: una negociación no es un cambio de figuritas.