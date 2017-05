FA y oposición acuerdan no designar al ministro con mayor antiguedad en la Corte

"Mi despacho va a quedar vacío hasta que venga otro integrante que con su personalidad le va a dar su impronta a esto", dijo el martes 16 de mayo, sentado en el que todavía era su escritorio, Ricardo Pérez Manrique, en su último día como ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La decisión de quién le dará "su impronta" al despacho del ahora exmagistrado recae sobre los legisladores, a quienes les corre un plazo de 90 días para alcanzar un acuerdo, tal como sucede cada vez que un jerarca del máximo órgano de la Justicia deja su cargo.

La estrategia de los legisladores que tienen que llegar a un consenso es el silencio. A diferencia de lo que sucedió hace dos meses, cuando el actual ministro Eduardo Turell terminó asumiendo por ser el más antiguo en la lista de los ministros de tribunales de apelaciones, los parlamentarios quieren que el sustituto de Pérez Manrique sea, sí o sí, elegido a partir del acuerdo político y creen que la mejor forma de lograrlo es que los nombres de los candidatos a ocupar ese sillón no sean públicos. Así lo transmitieron varios de ellos a El Observador al ser consultados sobre sus preferencias.

"Vamos a escuchar. Tenemos alguna preferencia pero preferimos no decirla públicamente", dijo el senador nacionalista Álvaro Delgado. "Escuchar" implica analizar una propuesta realizada por el Frente Amplio. Según publicó El País el miércoles 17, el partido de gobierno propuso a tres mujeres: Rosina Rossi - ministra del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º Turno y docente titular de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República-, Bernadette Minvielle Sánchez –ministra del Tribunal de Apelaciones en lo penal de 3º Turno- y Graciela Gatti –ministra del Tribunal de Apelaciones de la Dirección de Gestión de Proyectos y coordinadora por el Poder Judicial por la implementación del nuevo Código del Proceso Penal-.

Consultada por El Observador, la senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Lucía Topolansky, prefirió no hacer comentarios sobre la propuesta realizada. "La idea es tratar de cerrar (el tema) la semana que entra. Vamos a ver si los otros partidos tienen la respuesta", sostuvo.

La Constitución establece que una vez que un ministro de la SCJ deja su cargo, corre un plazo de 90 días para que los legisladores elijan a un nuevo magistrado. En caso de que no se logre consenso, entra el ministro más antiguo de los tribunales de apelaciones. La votación la realiza la Asamblea General (ambas cámaras) por dos tercios.

El nombre de Rossi había sido el más repetido por el oficialismo cuando el exministro Jorge Larrieux dejó su cargo. Sin embargo, la oposición rechazó elegirla, la discusión siguió y terminó ingresando Turell por antigüedad. En el caso del remplazo de Pérez Manrique, quien puede ingresar por ser la ministra con mayor antigüedad es Selva Klett, integrante del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno.

Topolanksy dijo que mantener el bajo perfil sobre quiénes son los candidatos propuestos "es lo que piensan" todos los legisladores, especialmente porque en la última designación "no se pudo llegar a tiempo". "En el caso de Turell no nos preocupaba demasiado que entrara por antigüedad porque era nuestra propuesta para suplir a Pérez Manrique", señaló.

Por su parte, el senador colorado José Amorin indicó que analizarán "todos los candidatos" propuestos por el Frente Amplio y que se hará "todo el esfuerzo para tener un acuerdo". Una postura similar tuvieron el diputado del Partido Independiente Iván Posada y el representante de Unidad Popular, Eduardo Rubio.

Posada dijo que "lo importante es que se han retomado las conversaciones pero no hay ninguna definición". "Hay un vencimiento y por tanto se valorará si hay posibilidades de un acuerdo. El tema de una negociación es muy delicado porque supone manejar nombres, por tanto no voy a ingresar en esos aspectos", dijo. Rubio afirmó que "hasta que no se haga una elección más participativa y más abierta es importante que se busquen acuerdos".

