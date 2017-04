Façoneros dejarán de cobrar menos que el laudo

Los façoneros habían acordado con la industria cobrar menos del laudo, en base a una paramétrica paralela.

Fuente:

La Asociación de Façoneros de Pollos Unidos (AFPU) comunicará a la industria que desde este año sus asociados cobrarán por su actividad lo que establece la ley, dejando sin efecto la rebaja de precio aceptada en los últimos semestres. Así para las producciones posteriores al 1° de enero de 2017 recibirán un incremento de 5,84% en relación al pago indicado en julio de 2016.De acuerdo a la ley 18.615, el precio de la producción de pollo a façon lo establece el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), cuyos técnicos elaboran una paramétrica en la que se consideran los índices medio de salarios, consumo y construcción.En los últimos semestres los productores habían dado el visto bueno para cobrar por debajo de lo que se laudaba oficialmente, calculándose el precio en base a una tabla paralela que ambientaba un pago de aproximadamente el 50% menos.Eso se aceptó considerando que era necesario para que la actividad no se detuviera e involucrara a la mayor cantidad posible de productores, en un escenario adverso para la industria y para ellos mismos.El viernes pasado se realizó una asamblea de socios de AFPU que decidió, considerando que hoy el escenario es distinto, dejar de cobrar por debajo del laudo y cobrar desde este año lo que establece la paramétrica del MGAP.Gustavo Clavijo, presidente de AFPU, destacó a El Observador que los productores fueron asesorados por el área de jurídica del MGAP y de la Intendencia de Canelones, concluyéndose que no se puede cobrar por debajo de lo que se lauda, porque eso constituye una infracción.Domingo Estevez, presidente de la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra), indicó a El Observador que de momento no se ha recibido ninguna comunicación desde la AFPU, no obstante adelantó que lo decidido "está en toda su lógica, ya que por ley está especificado que tiene que haber dos ajustes anuales".La asamblea de socios de la AFPU, además, habilitó a la directiva de los façoneros a plantear de ahora en adelante al ministerio eventuales incumplimientos respeto a lo laudado, pero exige que para proceder así al menos la mitad más uno de los asociados presenten esas eventuales liquidaciones anómalas ante la gremial.Como AFPU tiene 270 socios, se necesita, llegado el caso, que al menos 136 productores presenten esa documentación.