Faena alta permite absorber un importante volumen de oferta

El importante volumen de oferta de ganado disponible en el mercado fue absorbido de buena forma por la industria frigorífica que registra altos niveles de faena . Durante la semana pasada, del domingo 29 de enero al sábado 4 de febrero, se faenaron en Uruguay 48.790 vacunos, 51,5% fueron vacas y 46,6% novillos.Las tres plantas industriales con mayor actividad fueron Las Piedras (3.811 cabezas), Tacuarembó (3.794) y Canelones (3.658), según datos publicados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).En todo enero se faenaron 193.802 vacunos, 51,7% vacas y 46,3% novillos. Los tres frigoríficos que más animales procesaron fueron: Tacuarembó (16.036 vacunos), Breeders & Packers Uruguay (14.623) y San Jacinto (13.440).Los precios de referencia más comunes en los negocios son US$ 2,90 por kilo de novillo a la carne, US$ 2,60 para las vacas y entre US$ 2,70 y US$ 2,75 para las vaquillonas. Si bien muchos productores afirman que los precios no los conforman, los ganados se están vendiendo porque los números de la faena lo demuestran. Además hay bastante fluidez en las cargas, que se concretan a no más de una semana.El clima viene ayudando mucho al vendedor, que hoy no tiene urgencia de vender, como sí ocurría en otros veranos secos.La poca oferta de reposición genera además que el invernador neto tenga que pensar dos veces antes de vender sus ganados porque luego quizá no pueda conseguir otros lotes para seguir consumiendo esa comida disponible.El consignatario Alejandro Zambrano dijo a El Observador que si se mantiene esta situación forrajera excepcional y el fantástico estado de los ganados, habrá una mayor oferta de haciendas gordas en los próximos meses."No sería raro que en los meses de mucha oferta, como marzo y abril, haya más ganados en el mercado respecto a otros años. Lo que ocurra en el mercado también dependerá del nivel de actividad de faena de los frigoríficos. Si a mayor oferta hay mayor nivel de actividad, podemos pensar en un mercado dinámico, fluido, con alguna corrección de los precios propia de la estacionalidad, pero no muy significativa. Pero si la oferta es mayor a la faena habrá una corrección mayor en los precios", analizó.El mercado de reposición tendrá una importante instancia de referencias de precios mañana y el jueves cuando se realice el remate de Plazarural.