La exesposa del jugador demandó a MIgraciones porque no dejó que uno de sus hijos volara con pasaporte italiano pero sin permiso del menor, y perdió

Confiada en que no tendría inconvenientes, la exesposa del futbolista uruguayo Edinson Cavani se presentó junto a uno de sus hijos en agosto de 2013 ante la ventanilla de Migraciones del Aeropuerto Internacional de Carrasco. A pesar de que no contaba con la firma de su expareja para el permiso que habilita a cualquier menor de edad a salir del país, la mujer estaba segura de que podrían irse de Uruguay sin problema porque su hijo –además de uruguayo– es italiano y tenía el pasaporte de ese país. El documento italiano no tenía sello de entrada a Uruguay porque había sido tramitado en Montevideo y el niño –que era casi un recién nacido- nunca había ido al exterior.

La Dirección Nacional de Migraciones le impidió al niño la salida del país "por carecer de permiso de menor". La negativa de ese organismo –que depende del Ministerio del Interior– motivó a la exesposa del futbolista a demandar al Estado para que anulara esa resolución. "No correspondía exigir el permiso en cuestión, pues el menor tiene la doble nacionalidad –uruguaya e italiana– y no reside ni se domicilia en Uruguay. En el momento que se le impidió la salida del país iba a salir con pasaporte italiano", indicaba la demanda, presentada menos de una semana después de que se le negara el viaje.

Además de que iba a salir con pasaporte italiano, el argumento presentado por la mujer era que "tanto el padre como la madre del menor se domiciliaban en Italia desde 2007" por el trabajo de Cavani, que en ese momento jugaba en el Nápoles.

Pasaron los años y el 30 de marzo de este año, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) le dio la razón a la Dirección Nacional de Migraciones. Consideró que la forma en la que actuó ese organismo del estado "no merece objeciones" dado que "faltaba la autorización de su padre, quien también se encuentra en ejercicio de la patria potestad", según consta en la sentencia la que accedió El Observador. Si bien el fallo es de hace casi dos meses, las partes fueron notificadas el jueves pasado.

¿Por qué si una madre quiere salir de Uruguay con su hijo menor con pasaporte italiano se lo niegan? La principal justificación de Migraciones tiene que ver con el domicilio de la familia. Si bien Cavani y su familia vivían en Italia desde 2007, el niño nació en Uruguay y, según explica la sentencia, el matrimonio "se encontraba separado en ese momento" y la madre del menor tenía domicilio en Montevideo. "En consecuencia, el domicilio del niño no se encuentra en Italia".

"La ley 18.250 dispone que la Dirección Nacional de Migración debe exigir permiso de viaje a menores de edad de nacionalidad uruguaya con domicilio o residencia habitual en el país, y ello fue lo que ocurrió en este caso", agrega el fallo.

En la demanda, la mujer alegó que al impedirle a su hijo salir del país fueron "agredidos" derechos de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas "por cuanto no se tuvo en cuenta el interés superior del niño de trasladarse junto a su madre y hermano de retorno a su hogar en Italia", así como "el derecho a preservar su identidad (incluido la nacionalidad)".

"Corresponde tener presente que (los padres) son ciudadanos italianos y así lo son sus hijos y que, al momento del impedimento del viaje, todos los integrantes continuaban con domicilio en Italia", indicó la demandante.

A pesar de esos argumentos, para el TCA el menor "es ciudadano uruguayo, al igual que sus padres" y cuando se lo inscribió en el Registro Civil "sus padres declararon tener domicilio en Montevideo", por lo que considera que Migraciones tenía derecho a negarle salir del país sin el permiso de menor firmado por Cavani. "La determinación del domicilio resultó decisiva para adoptar la decisión", indica el fallo.

Si bien la sentencia solamente se aplica al caso concreto, marca un precedente para casos similares en los que padres quieran salir del país con sus hijos uruguayos que cuentan con doble nacionalidad.

Cómo obtener el permiso de menor

El permiso de menor se otorga a menores de edad con nacionalidad uruguaya o extranjera que tengan domicilio o residencia "habitual en el país". "La normativa vigente establece que todo menor de edad uruguayo o nacional uruguayo, extranjero con residencia legal o en trámite y aquellos menores que sin serlo se compruebe que residen desde hace más de un año en el país, para viajar al exterior con uno de sus padres o sin la compañía de ambos, necesitan autorización expresa de ellos", aclara la web de trámites estatales.

Para obtenerlo, se debe iniciar un trámite en línea y siempre es necesaria la firma de ambos padres o personas que estén legalmente a cargo. La entrega es inmediata y tiene vigencia por un año.

Cuando el niño tiene pasaporte uruguayo no se necesita permiso de menor.

