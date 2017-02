Fallo que impidió a mujer abortar generó diferencias entre abogados

"Me siento ultrajada porque es como que tu vida, tu decisión, lo que tu sentís, como vos estés a nadie la importa", dijo la mujer de Soriano a la que un fallo judicial no le permite practicarse un aborto . La decisión de la jueza Pura Book de la ciudad de Mercedes, que falló a favor de la expareja de la embarazada, generó controversias ya que hay abogados que afirman que no debería haber dictado sentencia.