Falta de personal en liceo 70 enfrenta a docentes y autoridades

Este jueves, ante la nueva ocupación, el Consejo de Educación Secundaria (CES) emitió un comunicado detallando la cantidad de funcionarios que tiene el liceo y, por lo tanto, poniendo en duda los reclamos de los docentes.

"El consejo refiere al profesor articulador zonal de educación física con 30 horas en el liceo, está incurriendo en un error, dado que como el nombre indica es un profesor articulador de la zona y no del liceo", manifiestan los docentes. También objetan que no es cierto que el liceo cuente con tres funcionarios administrativos, como dice Secundaria. "En realidad tenemos un secretario y un funcionario administrativo", subrayan y adjuntan documentación al respecto.

Los docentes también señalan que hace un mes que no cuentan con servicio de portería y que la funcionaria destinada para esa tarea hacía dos meses que no cobraba su salario.

Al finalizar advierten que al término del año pasado, el liceo funcionaba con 70 horas de apoyo y un psicopedagogo con 10 horas, mientras que actualmente cuentan con 22 horas de apoyo y no tienen psicopedagogo asignado. "Así están mejorando las autoridades la educación de los jóvenes de Cerro Norte: recortando recursos", expresa el comunicado.

Por su parte, la consejera de Secundaria, Isabel Jaureguy dijo a El Observador que ella no comparte la posición del resto del consejo. Afirmó que el comunicado que el jueves emitió el CES es "ilegítimo" porque se publicó sin su consentimiento.

Según señaló, ella comunicó a la directora de Secundaria, Celsa Puente, que no estaba de acuerdo con publicar un comunicado, por lo tanto que no lo hicieran o que lo hicieran en nombre de los otros dos consejeros, pero no del CES como organismo.

"Mal que les pese el CES es un organismo colegiado. No basta con que dos de tres estén de acuerdo, tienen que ser los tres", afirmó.

Explicó que a su entender la emisión de un comunicado de ese tenor no contribuía a acercar a las partes. Además, manifestó que el caso del liceo 70 está inmerso dentro de una negociación entre Secundaria y el sindicato, que incluye a más liceos con otros reclamos. "No corresponde que el CES saque un comunicado público en medio de una negociación".