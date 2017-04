Familia siria reclamó más dinero pero el gobierno le dijo que no

"Hemos llegado hasta aquí con todos los apoyos que podemos dar", respondió Villareal al reclamo de más dinero.

Sobre la posibilidad de viajar, Villareal explicó que no depende de Uruguay sino de que otro país le otorgue la visa y los acepte.

La familia, que actualmente reside en el departamento de Salto, forma parte del Programa de Reasentamiento de Uruguay, que no solo le otorgó una mensualidad para vivir, sino además les dio tierras (35 hectáreas) del Instituto Nacional de Colonización para que puedan plantar.

El apoyo económico estaba previsto que finalizara en octubre de 2016 y luego el gobierno aceptó prorrogarlo por un año más, informó la Secretaría de Derechos Humanos a través de un comunicado.

Durante el primer año, el Programa le entregó $ 105 mil por mes, además de acompañamiento técnico para facilitar su inserción en la sociedad. Se les brindó cobertura de salud, clases de español, un servicio de intérprete y una vivienda.

Durante el segundo año, la subvención fueron $ 70 mil por mes y se les concedió la chacra en Salto para trabajar la tierra.

Ya en el tercer año, que es el actual según se informó a través del comunicado, el aporte económico del Estado fue reducido paulatinamente.

. Hoy esa familia recibe $ 40 mil mensuales, además de acompañamiento técnico de una psicóloga y un ingeniero agrónomo, ambos residentes en Salto.

Además, dijo Villareal, "se les propuso un microemprendimiento con un fondo de US$ 3 mil no reembolsables para el desarrollo de un proyecto para producción de quesos, pero no lo aceptaron".

"Esta familia no ha sido la más receptiva a los aportes que les brindamos. Hay otras familias que también deben enfrentar dificultades, que se están integrando y adaptando, realizando para eso muchos esfuerzos", afirmó Villareal, quien descartó la posibilidad de aumentar el aporte económico que se le entrega a esa familia.

Esa familia es parte de un grupo de sirios que llegaron a Uruguay durante el gobierno de José Mujica, que les ofreció refugio. La intención del expresidente era que otros países tomaran el ejemplo de Uruguay y recibieran personas de una nación que está en guerra desde 2011.