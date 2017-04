Fata Delgado presentó una propuesta al Solís para hacer su show en 2018

Fabián "Fata" Delgado presentó una propuesta al Solís para realizar su espectáculo en 2018, según informó el artista en su cuenta de Facebook.





El proyecto formal fue presentado luego de una polémica que comenzó cuando el cantante publicó en redes sociales que el Teatro Solís no le había dado la oportunidad de presentar un proyecto para actuar este año en la sala. Luego de varias idas y venidas, finalmente tuvo un acercamiento con las autoridades del Solís y presentó una propuesta formal.





Según relató Delgado, recorrió las instalaciones del teatro, y remarcó que contó a las autoridades del Solís cuál era su proyecto. Además, lo presentará por escrito. "Espero estar a la altura de la circunstancia gente, tenemos músicos de primera y una música histórica en la piel de muchos de nosotros. Entendí cual es su sistema de trabajo y sus requerimientos técnicos", dijo el músico.





Además, se sacó una foto con la directora del teatro, Daniela Bouret, con quien había tenido el desencuentro.





Embed Explico a todos,presentaré mi propuesta artística para 2018,estaré a la altura de la circunstancia gente,son requisitos obvios,gracias mil. pic.twitter.com/YE72FcqcxV — Fata Delgado (@fatadelgado) April 20, 2017







Hace un año había elevado la consulta para presentar su más reciente disco, Otra Calle, pero según explicó a El Observador, luego de intercambios por mail con las autoridades del teatro la respuesta fue negativa. "Ni siquiera pude presentar la propuesta de desarrollo artístico. Lo que me dijeron fue que lo consultaron con el Consejo (Artístico del Teatro Solís) y que no había lugar en la grilla. Lo que a mí me quedó claro fue que había salas con otro perfil. Y yo considero que no soy el perfil de la sala", afirmó en un principio.

