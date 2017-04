Fata Delgado y el Solís: "Ni siquiera pude presentar una propuesta"

Fabián "Fata" Delgado comenzó una pequeña controversia en las redes en la noche del lunes cuando tuiteó que había solicitado el Teatro Solís y que no se lo habían dado, pero que ahora la banda de rock argentina Babasónicos sí tenía lugar en esa sala.

Embed Yo pedí el teatro Solis,me dieron un boleo,pero viene Babasónicos y a la orden!! Uruguay nomá!! Y no tengo nada contra Babasónicos ojo — Fata Delgado (@fatadelgado) 18 de abril de 2017

Así surgieron varios comentarios de apoyo e incluso se creó el hashtag #FataAlSolis.

Hace un año elevó la consulta para presentar su más reciente disco, Otra Calle, pero según explicó a El Observador, luego de intercambios por mail con las autoridades del teatro la respuesta fue negativa. "Ni siquiera pude presentar la propuesta de desarrollo artístico. Lo que me dijeron fue que lo consultaron con el Consejo (Artístico del Teatro Solís) y que no había lugar en la grilla. Lo que a mí me quedó claro fue que había salas con otro perfil. Y yo considero que no soy el perfil de la sala", afirmó.

Delgado continuó luego buscando otros escenarios hasta que consiguió que su show se haga en la Sala Zitarrosa el próximo 12 de octubre. Sin embargo, recién ahora decidió contar su experiencia luego de ver que Babasónicos realizará dos funciones en el Solís.

"La realidad es que no me gustan los quilombos ni nada, de hecho esto pasó hace un año y no dije nada. Puse un tuit porque van los Babasónicos al teatro, que no tengo nada contra ellos al contrario, hasta me gustan", contó Delgado.

"No es por la música, porque estoy seguro que a ninguno de los que van les preguntan de qué se trata el show. Más que nada me sentí mal como productor. He hecho muchos teatros para niños. Hace 20 años que hago espectáculos en El Galpón, en el Notariado, en el Metro, pila de lados, pero consideraba que este disco tiene una proyección internacional, ameritaba hacer un gran espectáculo para que pudiera tenerlo en un DVD y mostrarlo en el exterior a productores. Esa era la idea y por eso busqué ese lugar. No quiere decir que no lo vaya a hacer, lo voy a hacer en la Zitarrosa con las mismas pilas y fuerza".

Delgado apuntó que fueron muchos los artistas populares que se han subido a las famosas tablas del Solís, pero ninguno ha sido de música tropical. "Ella (Daniela Bouret, directora general de la sala) dice que soy un gran artista, pero la sala no tenía espacio. Lo que quiera decir me parece bárbaro, porque en su casa manda ella. Lo acepto. No es que tenga que ir sí o sí. Puse ese comentario y la gente se enteró", finalizó Delgado.

