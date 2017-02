Febrero con "flojo" movimiento de turistas, según operadores

Enero se fue con resultados extraordinarios para el turismo, de la mano con un crecimiento interanual de 20% en la llegada de visitantes, que reportaron ingresos para el país 45,7% superiores a los de 2016.

Los números terminaron de confirmar las evaluaciones positivas que de forma primaria habían realizado distintos referentes del sector y autoridades de gobierno.

Ese comportamiento en buena medida alimentó el optimismo de los operadores respecto a la llegada de turistas en febrero. Aunque tradicionalmente el movimiento no es tan intenso las baterías apuntaban a que el nivel de actividad fuera similar a la segunda quincena de enero. Pero los primeros balances no van en esa dirección.

Para el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez febrero, está siendo bastante bajo, con una ocupación promedio en el este que ronda el 50%. El empresario también subrayó a que las condiciones climáticas no han ayudado.

En una línea similar, el presidente de la Corporación Rochense de Turismo, Jesús Ramos, indicó a El Observador que el panorama "está demasiado tranquilo" porque se esperaba que la actividad fuera mayor.

"Febrero vino con poca gente y pocas reservas. Si en diciembre tuvimos 100% de ocupación, hoy estaremos en 20%", señaló. De cara al feriado de Carnaval sostuvo que el panorama no es muy distinto, aunque hay una tendencia creciente de los visitantes a reservar muy sobre la fecha de arribo a la zona. En relación a los precios de los alquileres dijo que los valores han caído entre 20% y 30%.

Qué pasó en enero

En enero de 2017 llegaron a Uruguay 566.430 visitantes y el ingreso de divisas por concepto de gasto en servicios turísticos fue de U$S 498.5 millones. El promedio de los días de estadía durante ese mes fue de 7,5, un 5,7% más en relación a igual mes de 2016. En tanto, el gasto medio fue de U$S 880,1, 21,2% superior que un año atrás, según cifras divulgadas por el Ministerio de Turismo.

La llegada de argentinos se incrementó 24,4% con 436.750 visitantes. En tanto, el arribo de brasileños aumentó 24% respecto a 2016 con 54.715 visitantes, una cifra similar a la de 2015. Además, se destaca el mayor ingreso de turistas chilenos que creció 41,1%.

Más gasto

El gasto realizado por los argentinos fue de U$S 382 millones, casi un 52% superior al de enero de 2016. En segundo lugar se ubica el gasto de los brasileños con U$S 46 millones, un 48,6% más que en igual mes de 2016. El mayor gasto por persona fue el efectuado por los visitantes paraguayos con U$S 1.825.

Martínez sostuvo que si bien los datos oficiales indican una mejora en la cantidad de turistas que arribaron al país, los problemas de rentabilidad para los operadores persisten.

El profesional aseguró que las utilidades para los agentes turísticos han venido cayendo sostenidamente porque el tipo de cambio está en niveles de 2015, mientras que los costos han venido subiendo y los precios se han mantenido.

En referencia a esto, la ministra de Turismo, Liliam Kechichián dijo a El Observador que en realidad las mayorías de las políticas turísticas se definieron con un dólar a $ 19 y hoy está a $ 28. "Lo que pasó es que muchos pronosticaron un dólar a $ 37 y algunos se creyeron más lo que decían esas proyecciones que lo que decíamos nosotros", dijo la ministra.



Principales destinos

En enero el principal destino fue Punta del Este, que recibió 170.250 visitantes, 21 % más que en 2016. La costa de Rocha se ubicó en el segundo lugar de preferencia con 73.700 visitantes. El crecimiento fue de 79,5% respecto a igual período de 2016. Por su parte, la Costa de Oro recibió 51.680 visitantes en enero último, un 82% más que en 2016.

