Fede Álvarez confirmó que dirigirá la nueva entrega de la saga Millenium

"La historia (basada en el libro) la desarrollamos entre Rodo Sayagués, Jay Basu y yo, pero el guion final lo escribimos entre Jay y yo, esta vez", dijo Álvarez a El Observador. Según comentó, Sayagués se encuentra además trabajando en el guion de la segunda parte de No Respires.





"La verdad para mí es todo un emprendimiento, ya que no solo es salir del genero que exploré en mis dos primeras pelis, sino que además es trabajar desde adentro del estudio (Sony) y no independientemente como fue el caso de Evil Dead (Posesión Infernal) y Don't Breathe (No respires)", agregó el uruguayo.









La película no será la continuación directa de La chica del dragón tatuado, que adaptaba el primer libro de la trilogía literaria escrita por el sueco Stieg Larsson, sino que se enfocará en The girl in the Spider's Web, traducido en Uruguay como Lo que no te mata te hace más fuerte, y escrito por el autor David Lagercrantz, que tomó la posta de Larsson luego de su muerte.





Por el momento no hay actores confirmados, aunque sí se sabe que Álvarez no contará con Rooney Mara y Daniel Craig, protagonistas de La chica del dragón tatuado. Según el sitio especializado Vulture, el trío Ficher-Mara-Carig era muy costoso para Sony, por lo que se decidió optar por rostros nuevos delante y detrás de cámara.

La trilogía original ya había sido adaptada en una primera instancia en una versión sueca, y La chica del dragón tatuado buscó ser el punto de partida para la versión estadounidense. A pesar de que obtuvo críticas positivas -Rooney Mara estuvo nominada al Oscar por su papel de Lisbeth Salander- y el público acompañó la cinta, la dificultad narrativa para adaptar los libros siguientes hizo que Sony desistiera del proyecto.





"Lisbeth Salander es el tipo de personaje al que todo director sueña darle vida. Tenemos un gran guion y ahora viene la parte más divertida: encontrar nuestra Lisbeth", había dicho el uruguayo más temprano al sitio BuzzFeed News





The Girl in the Spider's Web tiene fecha de estreno para el 5 de Octubre de 2018.