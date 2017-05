Fede Álvarez está cerca de encontrar a su Lisbeth Salander

The Crown



Por el momento, el estudio no llevará a la gran pantalla la segunda y tercera novela de Millennium sino que saltará directamente a The Girl In The Spider's Web.

La actriz británica Claire Foy negocia protagonizar, la nueva película de la saga de novelas criminalesque dirigirá el uruguayo Fede Álvarez Foy, que ha alcanzado la popularidad gracias a su papel como la reina Isabel II de Inglaterra en la seriede Netflix , daría vida al personaje de Lisbeth Salander que en anteriores filmes interpretaron Noomi Rapace y Rooney Maraa.Las fuentes consultadas por el medio especializado The Hollywood Reporter aseguraron que Foy tiene ya una oferta sobre la mesa pero aclararon que se tienen que sortear algunas dificultades respecto a la agenda de la artista., cuya traducción literaria en Uruguay es, será la segunda película que aborde el estudio Sony sobre la exitosa saga de novela criminal del escritor sueco Stieg Larsson tras(2011), que dirigió David Fincher y que protagonizaron Daniel Craig y Rooney Mara.Por el momento, el estudio no llevará a la gran pantalla la segunda y tercera novela desino que saltará directamente aÁlvarez, además de dirigir este nuevo largometraje, firmará el guión junto a Steven Knight y Jay Basu. Se espera que el rodaje de la película comience en septiembre de este año y que se estrene en octubre de 2018.El uruguayo es uno de los nombres emergentes en Hollywood gracias a No respires (2016), un filme de terror que, con solo US$ 10 millones de presupuesto, recaudó en todo el mundo más de US$ 150 millones y recibió además el aplauso de la crítica.







Fuente: En base a EFE