Fede Álvarez se inspira en los Bad Hombres de Trump para nombrar su productora

El director uruguayo radicado en Estados Unidos , Fede Álvarez, estará al frente de una nueva productora en Hollywood bautizada Bad Hombre, según lo informó el portal Deadline El término corresponde a una expresión utilizada por el presidente Donald Trump durante uno de los debates presidenciales contra Hillary Clinton en 2016.Bad Hombre es presentada como una "compañía de contenidos" que producirá películas dentro de los géneros del horror, thriller y ciencia ficción , según la revista Variety La empresa también contará con el uruguayo Rodo Sayagues, guionista colaborado de Álvarez, que trabajará como ejecutivo del emprendimiento.El nuevo negocio surge de la colaboración entre los uruguayos y los fundadores de la productora Good Universe, Joe Drake y Nathan Kahane, quienes trabajaron como productores ejecutivos de(2013) y(2016)."Estos son buenos tiempos para ideas originales y narración de calidad en el campo del género", dijo Álvarez en un comunicado. "Por eso no podría estar más emocionado por Bad Hombre y la idea de apoyar voces frescas y emocionantes en la realización de género"."Tuvimos la suerte de trabajar con Fede en sus primeras dos películas y realmente puedo decir que es un talento único, lleno de ideas originales y una forma novedosa de filmar", señaló Kahane. "Estamos emocionados de continuar nuestra colaboración y construir una grilla de películas para esta nueva aventura juntos".

La última película de Álvarez, No respires (2016) recaudó casi US$ 150 millones en todo el mundo y fue uno de los éxitos del final del verano norteamericano, con más de US$ 88 millones recaudados, según informó Box Office Mojo.

