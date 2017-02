Fede Álvarez tendrá a su Bad Hombre en Hollywood

En plena contienda electoral por la Presidencia de Estados Unidos, el entonces candidato republicano Donald Trump dijo una de las frases más recordadas de su campaña en el último de sus tres debates contra la candidata demócrata Hillary Clinton, realizado en octubre de 2016 en la Universidad de Nevada, Las Vegas.

Trump describió a los inmigrantes ilegales de origen hispano de su país como bad hombres (hombres malos), una expresión que junto a nasty women (mujeres desagradables) se volvieron dos locuciones popularizadas por los detractores del presidente estadounidense, que luego generaron productos como ropa y afiches para manifestarse en contra del político.

Una de las últimas personas en encontrar otro uso para el léxico de Trump es el director uruguayo radicado en Hollywood Fede Álvarez. El cineasta estará al frente de una nueva productora de contenidos cinematográficos titulada Bad Hombre, informaron ayer medios estadounidenses.

Bad Hombre es presentada como una "compañía de contenidos" que producirá películas dentro de los géneros del horror, el suspenso y la ciencia ficción, según un comunicado citado por la revista Variety. La empresa también contará con el uruguayo Rodolfo Sayagués, guionista y frecuente colaborador de Álvarez, quien trabajará como ejecutivo del emprendimiento.

"Estos son buenos tiempos para ideas originales y narración de calidad en el área del cine de género", dijo Álvarez en un comunicado sobre su nuevo emprendimiento. "Por eso no podría estar más emocionado por Bad Hombre y la idea de apoyar voces frescas y emocionantes en la realización audiovisual de género".

El negocio surge de la colaboración entre los uruguayos y los fundadores de la productora Good Universe, Joe Drake y Nathan Kahane, quienes trabajaron como productores ejecutivos de Posesión infernal (2013) y No respires (2016), las dos primeras películas de Álvarez y Sayagués.

"Tuvimos la suerte de trabajar con Fede en sus primeras dos películas y realmente puedo decir que es un talento único, lleno de ideas originales y una forma novedosa de filmar", señaló Kahane en el comunciado. "Estamos emocionados de continuar nuestra colaboración y construir una grilla de películas para esta nueva aventura juntos", agregó.

Ascenso profesional

Posesión infernal y No respires fueron realizadas por Álvarez y Sayagués luego de su traslado a Los Ángeles una vez que el cortometraje Ataque de pánico (2009) llamó la atención del director y productor Sam Raimi, quien encomendó a los uruguayos la realización de una nueva versión de su clásico de horror y comedia, The Evil Dead (1981).

Posesión infernal, como se llamó la película, representó un debut auspicioso para Álvarez. El filme demostró que el realizador tenía lo que se necesitaba para estar al frente de una producción hollywoodense con un presupuesto de US$ 17 millones y resultó tener una buena recepción en la taquilla estadounidense e internacional, al recaudar US$ 54 millones y US$ 43 millones respectivamente.

No respires, el segundo filme concebido por la dupla, afianzó aun más la presencia de los uruguayos en la meca de la industria cinematográfica. Desde su estreno en marzo de 2016 en el festival South by Southwest, la película cosechó elogios por parte de la gran mayoría de crítica estadounidense. La revista Rolling Stone, por ejemplo, la eligió entre las 50 mejores películas de terror en lo que va del siglo XXI.

El largometraje también tuvo una gran afluencia de público, a pesar de que no se trataba de una historia adaptada ni formaba parte de una franquicia ya establecida. No respires, cuya trama original sigue a tres ladrones jóvenes que buscan robar la casa de un ciego, recaudó casi US$ 150 millones en todo el mundo y fue uno de los éxitos del final del verano estadounidense –solo en ese país tuvo ingresos por más de US$ 88 millones–.

En carpeta

Desde su llegada a Hollywood, el nombre de Álvarez ha circulado para múltiples proyectos cinematográficos. El último en ser anunciado fue su rol como director de una secuela de La chica del dragón tatuado (2011), película dirigida por David Fincher que llevó al cine la adaptación estadounidense del best seller Los hombres que no amaban a las mujeres, del autor sueco Stieg Larsson.

En noviembre de 2016, Álvarez confirmó a El Observador que se encontraba en conversaciones con los estudios Sony para encabezar el proyecto, del que se desconoce si los actores Daniel Craig o Rooney Mara retomarán sus papeles.

Posteriormente, Álvarez señaló al portal Digital Spy que efectivamente estará al frente de la secuela. "No puedo decirte mucho sobre el proyecto más que sí, es cierto, es correcto, estaré dirigiendo y estamos muy emocionados al respecto", comentó en una entrevista con el sitio británico.

La película adaptará la trama en el cuarto libro de la colección, Lo que no te mata te hace más fuerte, escrito por el autor David Lagercrantz con el consentimiento de la familia de Larsson.

Otro de los proyectos que tiene Álvarez es la adaptación del cómic Incógnito, una novela gráfica del escritor Ed Brubaker y el dibujante Sean Phillip que sigue la historia de Zack Overkill, un supervillano conocido como Black Death, quien luego de denunciar a su jefe e ingresar al sistema de protección de testigos es despojado de sus poderes. l

