Fernando Cabrera sacó las palabras "homosexuales" y "maricas" de dos de sus canciones

Sea por razones políticas, sociales, comerciales, el paso del tiempo, o un simple arrepentimiento del artista, hay ocasiones en las que las letras de canciones son modificadas. A veces son detalles, como le sucedió a Blur con su canción, que cambió el "" ("el amor en los años noventa es paranoico") por "" "era paranoico" con el cambio de década. Pero a veces la modificación es más profunda.Un ejemplo reciente es el del músico uruguayo Fernando Cabrera , que cambió la letra de dos de las canciones de su disco, de 1985, el segundo de su carrera solista.En el tema que da título al álbum, el cambio está en la primera estrofa, donde la frase "unos chistidos de viejos maricas" se convierte en "unos chistidos de viejos ansiosos".El segundo cambio está en la canción. Allí, el verso "un sofá atiborrado de homosexuales" desaparece, y el mueble pasa a ser ocupado por "rivalidades".Las modificaciones son patentes al comparar la versión original del disco (cuyas canciones están disponibles en YouTube, por ejemplo) con la edición dedisponible en Spotify, u otras subidas a la plataforma de videos.Al ser consultado al respecto, Cabrera explicó que desde "hace muchos años" cambia fragmentos de letra en vivo y que en este caso la transformación también saltó al disco. "Generalmente son canciones antiguas que dicen algo que ya no me representa", dijo el músico, y planteó como otros ejemplos sus temasSi bien Cabrera no es el primero en modificar una letra, el hecho de que haya cambiado dos canciones realizadas hace tres décadas va de la mano de las transformaciones sociales y de lo que hoy se considera correcto o discriminatorio."Mis primeras canciones tienen 41 años. Esas dos tienen unos 33", dijo Cabrera en referencia a. "Había pasajes en ambas que me molestaban porque hoy no los escribiría así. Pero quiero seguir cantándolas porque me gusta la música y el resto de la letra", concluyó.. La versión en vivo de la canción Jennifer del Estero en los últimos años cambió la frase "chicha-chicha baby, de 15 húmedos años" por "chicha-chicha baby, de casi 20 años".. Let's get retarded, que refiere al consumo de drogas pero que puede interpretarse como una burla a la discapacidad intelectual, fue también grabada como Let's get it started.. La canción Rolling in the deep fue modificada para una aparición televisiva; la palabra shit (mierda) pasó a ser stuff (cosas).. Cuando se pone a bailar cambia "cuando ella toma de más" por "sale con sus amigas" en la versión para radio Disney. Y cuando cantan Locuras contigo frente a niños sustituyen "nos emborrachamos" por "nos encariñamos".