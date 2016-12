Ferreri: Uruguay volverá a crecer en 2016, pese a "enorme volatilidad e incertidumbre"



El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, dijo que Uruguay volverá a crecer este año, pese al contexto de "enorme volatilidad e incertidumbre" que golpeó al país a nivel internacional y regional. La previsión del equipo económico –mejorada respecto a la que había realizado meses antes- es que la economía nacional se expanda en el entorno de 1% este año respecto a 2015, indicó Ferreri este jueves en entrevista con El Observador TV. Las últimas proyecciones del gobierno, contenidas en la Rendición de cuentas, hablaban de 0,5% para este año y 1% para el próximo.

Se trata, subrayó el jerarca, del decimocuarto año consecutivo de crecimiento para el país. Según Ferreri, crecer 14 años seguidos tiene mucho que ver con el diseño de políticas públicas, pero sobre todo con "el desempeño de los que mueven la economía real". De acuerdo con lo que dijo, el país construyó "fortalezas" que le permitieron "generar una suerte de desacople de la región".

Además de las bajas consecutivas que ha tenido la inflación en los últimos meses –el último registro marca 8,1%-, Ferreri enumeró otras "señales" que dan cuenta de mejoras en diferentes terrenos: descenso de la tasa de desempleo, alza de la de empleo, disminución de la cantidad de trabajadores en seguro de paro, incremento de las exportaciones y mejora de la confianza del consumidor.

Más allá de esto, Ferreri señaló que en el plano internacional hay elementos –el triunfo de Trump, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el plebiscito en Italia que provocó la renuncia del primer ministro Matteo Renzi- que sumaron volatilidad e incertidumbre.

Empresas públicas

En relación con el desempeño de las empresas públicas (a las que calificó de "motor fundamental del desarrollo"), el número dos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aseguró que mientras durante el pasado gobierno la mitad del déficit fiscal era explicado por estas, hoy "colaboran con superávit a la cuenta fiscal".

ANCAP, señaló, "pasó por un período turbulento en cuanto a sus cuentas", pero ahora "se está trabajando muy bien". El MEF, dijo, tiene "mucha confianza" en el actual directorio de la empresa.

Por otra parte, consultado sobre la reforma de la Caja Militar -la aprobación del impuesto a los militares retirados, con el que el Poder Ejecutivo estimó recaudar unos US$ 40 millones por año, fracasó en el Parlamento- dijo que la situación actual es "insostenible". Hoy el déficit es de US$ 400 millones anuales y se estima que el año que viene podría superar los US$ 450 millones, sostuvo Ferreri. "Habrá que trabajar y seguir conversando", dijo en relación a la negativa del Parlamento a votar el impuesto propuesto por el Ejecutivo.

