Fijan precio del arroz en US$ 10,25

La Asociacion Cultivadores de Arroz (ACA) y los molinos arroceros alcanzaron un acuerdo para fijar el precio definitivo de la zafra arrocera 2015/2016 que se estableció en US$ 10,25 la bolsa de 50 kilos, con lo que se obtiene una mejora sobre el precio provisorio que se había fijado en US$ 10.

Se trata de un precio considerado justo, resultado de la negociación entre productores e industriales. Tiene en cuenta la realidad del negocio considerando los valores de exportación y de los costos de las industrias que están muy influenciados por los costos internos del Uruguay, destacó a El Observador el presidente de la ACA, Alfredo Lago.

La caída en el precio con relación a la zafra anterior se pudo compensar en parte por una leve disminución de los costos industriales.

La cifra de US$ 10,25 acordada, incluye US$ 0,46 de devolución de impuestos, así como también se le resta US$ 0,30 para el pago del tercer fondo arrocero. El valor fijado corresponde para la venta de variedades no americana, en tanto que la variedad americana alcanza un premio de US$ 1,82.

Teniendo en cuenta los adelantos efectuados a noviembre de 2016 los productores tienen ahora un crédito adicional de US$ 0,25 más en las variedades no americanas y de US$ 0.32 en las variedades americanas que refiere a la variedad Tacuarí.

Fuente: