Firmeza en el mercado lanero internacional

El Indicador de Mercados del Este (IME) subió en el primer remate de la semana un centavo, a US$ 11,89, para caer en el segundo cinco centavos y culminar en US$ 11,84 por kilo base limpia.En la moneda local, los cinco centavos que el indicador ganó en el primer remate los perdió en el segundo y así cerró la semana en AU$ 15,46, al igual que durante la semana previa.La oferta se ubicó en 45.715 fardos, de los cuales se vendió el 92,9%. Se rechazó un 7,1% de los mismos, en línea eso con la semana anterior.La semana entrante, se estima, saldrán a remate 46.447 fardos.Mientras, en el mercado local el precio de lanas medias mejoró, pero la demanda es selectiva por finura, acondicionamiento y rendimiento al lavado.Las lanas Corriedale que tienen demanda y mejor precio son las de menos de 28 micras y acondicionadas. Las grifa celeste tienen como referencia US$ 3,20 por kilo y las grifa verde US$ 3,50 por kilo.En cambio, las Corriedale tradicionales, más gruesas, sin acondicionar se mueven entre US$ 2,40 a US$ 2,60 por kilo.Prácticamente no quedan lotes de lana fina.Y se concretaron negocios de lanas cruza fina de 25 a 25,9 micras a US$ 4,80 y de 24 a 24,9 micras a US$ 5,60 por kilo.