Firmeza en mercado lanero cambia tendencia local

El Indicador de Mercados del Este perdió tres centavos en la semana hasta US$ 11,45 por kilo base limpia. El precio es 25% mayor en la comparación interanual y es el mayor precio desde febrero de 2013. El dólar australiano disminuyó frente a la moneda estadounidense a AU$ 0,752 por dólar y el indicador en moneda local subió 22 centavos desde la semana anterior y se encuentra en máximos históricos.

Lanas de 21 micras disminuyeron 1% a US$ 11,28; lanas de 28 micras bajaron 0,5%, a US$ 5,67. La oferta se ubicó en 45.999 fardos de los cuales se vendió 95%. La semana entrante se estima una oferta de 43.731 fardos.

En el mercado local, los consignatarios no publicaron precios por la escasa operativa, pero de la mano de la fortaleza de la lana en el mercado externo hubo un cambio de tendencia en los precios de lanas Corriedale. Hay selectividad a la hora de comprar lotes de lana dependiendo de la cantidad, finura del lote y rendimiento al lavado. Las referencias para lotes sin acondicionar de lana Corriedale se mueve entre US$ 2,60 y U$ 2,70, grifa celeste entre US$ 2,90 y US$ 3,00 y grifa verde en US$ 3,40.

En lanas finas no hay operaciones porque se puede considerar que prácticamente no queda lana en mano de los productores.

