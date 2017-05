Fiscal argentino que investiga trata y pedofilia apareció golpeado y maniatado

El fiscal general argentino Fernando Cartasegna, encargado de investigar delitos vinculados con la trata de personas y la pedofilia, apareció el miércoles golpeado y maniatado en su despacho en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.

Hacía una semana que el hombre era objeto de amenazas, según informó el diario La Nación.

"Te va a pasar lo mismo que a Nisman" y "conozca al próximo Nisman", decía una serie de folletos que colocaron en la puerta de su casa.



Pero Cartasegna recién radicó una denuncia cuando dos hombres y una mujer lo golpearon camino a su trabajo y lo amenazaron de muerte.



"Eran dos hombres y una mujer; primero me llamaron por mi nombre y ahí me empezaron pegar, me insultaban y me decían 'a vos te va a pasar lo mismo que a Nisman', dijo el hombre a La Nación.



Y añadió que "la mujer hacía de campana", mientras que los hombres lo golpeaban y lo amenzaban.

El fiscal investiga casos polémicos y delicados como el de un grupo de curas acusados de pedofilia en un instituto de niños hipoacúsicos en Mendoza.

Además, el hombre fue reconocido por haber terminado con grandes redes de prostitución y parado con la explotación de inmigrantes en distintos bares de Argentina.

Por todo ello la policía señala que las pruebas que investiga la policía y el ministerio de Seguridad argentino vinculan su trabajo con el ataque.

