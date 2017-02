Fiscal colombiano viaja a Brasil para investigar pago de coimas

Corrupción

Millonarios contratos

Exministro preso

Fuente: EFE

El fiscal general de Colombia , Néstor Humberto Martínez, viajará a Brasil acompañado de varios de los investigadores que indagan acerca de las ramificaciones del caso Odebrecht para profundizar en ese trabajo, informó ayer su despacho.Durante su visita, Martínez se reunirá en Brasilia entre el 16 y 17 de febrero con el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, como parte del desarrollo del marco de cooperación existente entre los dos países, indicó la fiscalía en un escueto comunicado.La fiscalía de Colombia tiene en este momento once investigaciones radicadas por los sobornos del caso Odebrecht en el país.El informe, publicado el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que alertó sobre los tentáculos de la corrupción promovida por Odebrecht en diversos países de América Latina señala que, en el caso de Colombia, la firma brasileña pagó coimas por más de US$ 11 millones entre 2009 y 2014.Por el escándalo, hasta el momento fueron detenidas dos personas, el exsenador Otto Bula y el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales.El escándalo salpicó también la campaña electoral del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ya que Bula afirmó en su declaración ante la fiscalía que entregó US$ 1 millón a Roberto Prieto, gerente de la campaña para la reelección del mandatario en 2014 a través del empresario Andrés Giraldo.El candidato del partido uribista Centro Democrático en 2014, Óscar Iván Zuluaga, también fue alcanzado por la polémica.Según reveló recientemente el semanario brasileño Veja, parte de los honorarios del publicista Duda Mendonça, que asesoró a Zuluaga en la campaña, fueron pagados por Odebrecht.Las investigaciones en Colombia se enfocaron en los millonarios contratos obtenidos por Odebrecht para la construcción de distintas obras públicas, como la autopista Ruta del Sol II, que comunica al centro con el norte del país, aún no concluida, y para las obras de mejora de la navegabilidad del río Magdalena, el principal de Colombia.Sin embargo, también alcanzan una obra contratada por la Empresa de Acueducto de Bogotá en la cual fueron detectadas igualmente irregularidades.Giraldo, a quien el exsenador Bula dijo haber entregado dinero para financiar la campaña reeleccionista de Santos, negó esa posibilidad.Pero el fiscal insistió ayer en que Bula entregó US$ 1 millón de los US$ 4,6 millones que recibió como coima, a Prieto.En su declaración, Giraldo también indicó que en la reunión con el exlegislador nadie le habló "de ningún proyecto vial, de ninguna carretera". Asimismo, dijo que si hubiera recibido el dinero que Bula asegura haberle dado "lo menos" que hubiera hecho "es salir corriendo y darle aviso a las autoridades".Por los sobornos pagados por la construcción de la autopista Ruta del Sol II están detenidos, además de Bula, el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien aceptó cargos por haber recibido US$ 6,5 millones.Por su parte, Roberto Prieto, gerente de la campaña reeleccionista de Santos, dijo al diario El Tiempo en la que reconoció conocer al empresario Andrés Giraldo "hace más de 20 años".