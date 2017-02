Fortaleza del mercado internacional de lanas pero sin operativa local

El Indicador de Mercado del Este (IME) aumentó a US$ 10,96 por kilo base limpia, un incremento de nueve centavos desde la semana anterior y el mayor valor desde marzo de 2013.

El dólar australiano se debilita respecto a la moneda estadounidense cerrando a AU$ 0,763 por dólar. En moneda local el indicador subió quince centavos desde la semana pasada culminando a AU$ 14,37 por kilo.

La mayoría de las categorías tuvieron un aumento de su precio, las de 21 micras aumentaron 0,4% a US$ 11,02 y lanas de 28 micras subieron 0,2% a US$ 5,09.

La oferta se ubicó en 44.484 fardos de los cuales se colocaron 41.484 un rechazo de 6,7% que es menor en 1,6% a la semana pasada.

El indicador se encuentra 20% por encima que un año atrás en dólares estadounidenses y 12% arriba en moneda australiana.

Los remates en Australia continúan la próxima semana con 47.583 fardos estimados.

En el mercado local no hay operativa, la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana no publicó precios de referencia ante la falta de negocios.

El interés sigue siendo por lanas finas pero prácticamente se puede decir que no quedan lotes por vender o son muy escasos.

En lanas medias gruesas, hay "alguna" demanda por lotes sin acondicionar, pero los precios en el entorno de US$ 2,50 por kilo no conforman a los productores, que no están dispuestos a vender.

