Fox Latinoamérica informó la semana pasada que sus canales dejarían de emitirse a través de Directv el 31 de enero debido a que no llegaron a un arreglo entre las partes en la región. Esto incluye las tres señales de Fox Sports con las copas Libertadores y Sudamericana.





"Lamentablemente, aún no se ha llegado a un acuerdo para la renovación de la distribución de sus canales y servicios. Por este motivo, de no darse las condiciones necesarias, la transmisión de sus contenidos se interrumpirá a fin de enero; no obstante, Fox Networks Group Latin America continuará haciendo su mayor esfuerzo para llegar a un acuerdo", dijo en su momento la compañía en un comunicado.









A las pocas horas, Directv emitió un nuevo comunicado que reafirmaba el compromiso de la empresa para mantener los contenidos del grupo. "Estamos trabajando para asegurarnos que estos canales continúen disponibles para los clientes. Apreciamos la paciencia mientras trabajamos para resolver este asunto de forma rápida y razonable", concluía el texto.





Los canales del grupo que se emiten en los paquetes básicos de Directv (Plata y Oro) son Fox, FX, Fox Life, NatGeo, NatGeo Wild, MundoFox, Film Zone, y Cinecanal, además de Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3, y las versiones en HD en los casos que exista. La baja de las señales incluirá también las del paquete premium: Fox1, Fox Action, Fox Movies, Fox Cinema, Fox Classics, Fox Family y Fox Comedy, y sus versiones en HD.





La cadena internacional Fox extendió su plazo de negociación con DirecTv hasta el 3 de febrero, anunció en la tarde del martes el grupo de contenidos mediante un comunicado.