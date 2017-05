Frank Underwood en busca de la reelección eterna

Underwood pone todos sus recursos (legales e ilegales) para esta elección, en la que compite contra el gobernador republicano Will Conway en su intención de retener durante cuatro años más su posición como presidente estadounidense. Aunque, como deja claro en el tráiler, su intención es la de permanecer en ese cargo durante 20 años más, conformando "una nación Underwood", parafraseando la frase "one nation under God" (una nación bajo Dios), parte del juramento a la bandera estadounidense.





"Tenemos que limpiarles las manos y la boca, enseñarles a distinguir el bien del mal. Decirles qué pensar y cómo sentirse, y qué querer", le dice Underwood (que para esta nueva temporada presenta un look completamente canoso) a su esposa Claire, quien es además su compañera de fórmula en la campaña.





Esta quinta temporada será la primera que no contará con la supervisión de Beau Willimon, el creador de la serie. Melissa James Gibson y Frank Pugliese serán sus reemplazantes, aunque resta por ver si este cambio afecta el nivel o el estilo de la serie.





House of Cards se estrena en La quinta temporada dese estrena en Netflix el martes 30 de mayo.

Fuente:

"El pueblo estadounidense no sabe lo que le conviene, yo sí", comienza diciendo Frank Underwood en el tráiler que Netflix presentó este lunes para la quinta temporada de una de sus series estrella, House of Cards . El personaje encarnado por Kevin Spacey es la voz que guía este avance, en el que se muestran escenas de la campaña electoral que será el eje de esta nueva tanda de episodios.