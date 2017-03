Frente Amplio piensa en segunda reforma tributaria

La izquierda avizora una segunda reforma tributaria que apunte a mejorar la distribución de la riqueza en caso que sea confirmada en un cuarto gobierno consecutivo. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García , dijo ayer en el programa Quién es Quién que en un futuro próximo se instalará el tema en la agenda.





"No para este período de gobierno pero nos va a escuchar hablar cada vez más en adelante de la necesidad de pensar en una reforma tributaria de segunda generación para el próximo período", dijo el jerarca.





Consultado en el programa, García señaló que esa reforma "podría" incluir un impuesto al patrimonio o a las herencias, que recientemente fue propuesto por algunos sectores del Frente Amplio . Sin embargo, el titular de la OPP advirtió que aún no se hizo ningún análisis al respecto y que un cambio de este tipo debe hacerse "de manera justificada", eso es con "los número arriba de la mesa".





García puso de ejemplo a la reforma del 2007, para la cual el gobierno hizo una consulta pública que duró alrededor de dos años. "La reforma tributaria es un repensamiento global. El proceso que se hizo fue ejemplar y yo creo que hay que hacer algo parecido cada tanto", afirmó García.





El titular de la OPP afirmó que una segunda reforma no implicaría "no tener reglas de juego claras". Argumentó que los hechos "no son inmutables para siempre" y que el país de hoy dista del que fue en el pasado.





"Yo creo firmemente que hay que avanzar en materia de distribución de riqueza si no eso nos va a trabar en algún momento el desarrollo futuro de todo el mundo", señaló García.





Mientras tanto, el jerarca dijo que "se deben cobrar todos los impuestos que hay que cobrar". El gobierno advierte que hay niveles potenciales de evasión del IRAE "muy altos" y que la Dirección General Impositiva debe mejorar su trabajo en la fiscalización.

