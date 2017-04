Frigoríficos con dificultades para conseguir contenedores

Fuente:

Los frigoríficos enfrentan dificultades para conseguir contenedores para exportar carne . En este momento hay una fuerte demanda del producto por parte de dos sectores que están en zafra: la pesca y la fruticultura, y ambos pagan hasta más de US$ 1.000 por contenedor respecto al sector cárnico, informó una fuente de la industria frigorífica consultada por El Observador.Las plantas industriales presentan un gran stock de carne en sus cámaras de maduración y esta complicación con los contenedores dificulta aún más la situación. Corre riesgo el crecimiento de la actividad, no porque no haya capacidad de faena ni por falta de mercados, sino por estos problemas logísticos.Los primeros meses de este año fueron de gran actividad para la industria frigorífica, que hasta la semana pasada faenó 606.657 vacunos, 76.775 más que en igual período de 2016, según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).La colocación de la carne también se concretó de forma distinta respecto a años anteriores, porque muchas empresas ya vendieron casi todo lo que tenían para la cuota Hilton, que vence el 30 de junio, lo que hace prever que le reste presión al mercado de haciendas en este otoño e invierno.Por otra parte, también terminaron de faenar los equipos Kosher, y por lo tanto las industrias no tienen mayor necesidad de ganados gordos.Ante la incógnita de muchos, sobre si este año habrá o no zafra de otoño, los industriales responden que mientras los precios sigan estables, en el orden de US$ 2,70 por kilo de novillo en cuarta balanza y US$ 2,40 para las vacas, la faena se mantendrá a buen ritmo.En los campos hay mucho ganado engordándose, porque hay gran abundancia de forraje, ya que el clima fue muy bueno en este verano y otoño. Pero al mismo tiempo los rendimientos industriales muestran que no se condice el volumen y el valor nutricional de esos forrajes, ya que el nivel de terminación de los ganados no es tan bueno.