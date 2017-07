Fuera del Cuarteto, Tavella explora las relaciones eróticas

Santiago Tavella tenía cada vez más canciones compuestas que no se adaptaban al estilo de la banda que integra desde 1984, El Cuarteto de Nos. Algunas las había presentado, pero no cuajaban. Fue por eso que en 2012 se calzó una guitarra y empezó a probar esas composiciones en vivo. De a poco se acercaron otros músicos y se conformó un proyecto paralelo, que ahora presenta su primer disco.





Se trata de Otro Tavella & Los Embajadores del Buen Gusto, un proyecto cuya alma máter considera que genera un entorno y un público distinto al del Cuarteto.





Otra diferencia son las temáticas de las canciones de este disco debut, llamado Fuera de la realidad, donde dominan las historias de amor, un vicio que Tavella no puede despuntar con su proyecto más célebre.





"En el último tiempo las canciones del Cuarteto no hablan de relaciones. No es una queja, pero la relación erótica entre dos personas no está, las canciones del Cuarteto se enfocan más en temáticas asexuadas y en el yo, y esto es lo contrario", explicó Tavella al ser entrevistado por El Observador.

Otro Tavella



El amor es un tema que le permite jugar con la metáfora y la segunda lectura, una cuestión que nota como la gran ausente de la música moderna, donde prima lo literal, una postura que comparten sus compañeros del Cuarteto y que se asocia con uno de los elementos que Tavella enfatiza más con este disco: las canciones son una conjunción de música y letra. Y la música actual, según él, se enfoca en el sonido, no en los textos.





"A mí me interesa que la primera lectura enganche, pero que después te quedes girando y sigas elaborando las cosas y buscándole otras lecturas", dijo el compositor, que ve cómo la industria musical no deja espacio en la masividad para los artistas que puedan ofrecer algo más creativo en cuanto a las letras, como ocurría antes. "Son las reglas del juego, pero con esto queremos pasarnos las reglas por el forro", sentenció.

Ese plural refiere a la banda completa, compuesta por cinco músicos, a los que Tavella señala como autoexigentes y con un conociemiento musical elevado. "Cuando tenía la edad que ellos tienen con el Cuarteto no tocábamos así de bien", bromeó.





El artista consideró que el nombre de Embajadores del Buen Gusto debe ser tomado como verídico, porque la banda apunta a revalorizar artistas indiscutibles como Erik Satié, Debussy y Ravel hasta Thelonious Monk, Joni Mitchell, Bob Dylan y Leonard Cohen, una actitud que considera relevante en el contexto musical actual.





De todas formas, Tavella aclaró que a pesar de que nota una pobreza letrística en buena parte de la música actual, solo le parece un desperdicio en determinados casos: "No voy a decir 'qué daño hace tal banda de cumbia cheta', porque no pretenden ser abanderados de la cultura de nada. Pero en el medio hay cosas que se hacen en serio. Me preocupa que no trabajen en lo escrito, que es por donde hace agua la industria musical en este momento".



En su búsqueda de un trabajo más cuidado en los textos, Tavella utilizó referencias y recursos de la literatura (ver apunte), además de contar con la colaboración en la preproducción del disco del escritor Aldo Mazzucchelli y del poeta Gustavo "Maca" Wojciechowski en el diseño y selección de canciones.

También aprovechó para mostrar su otra faceta artística al encargarse de finalizar en forma personalizada el arte de tapa de cada una de las copias vendidas.

Otro aspecto que demoró la publicación de este disco fue la espera por la construcción del estudio El cuarto Tavella, abierto el año pasado, y donde se grabó Fuera de la realidad, que se lanzará el próximo domingo 6 de agosto.

Otro Tavella



"Teníamos la idea de que no sonara artificial. Vos hoy podés hacer que los músicos suenen como relojitos, o que afine una foca, pero le saca naturalidad, queda algo artificial que me cansa, es agobiante, es muy de máquina", finalizó.





Un disco literario y poético

La faceta literaria del nuevo disco de Santiago Tavella está determinada por varios factores. El primero es que cuatro de las catorce canciones del disco son musicalizaciones de textos: dos poemas y dos fragmentos de novelas, uno de los recursos más llamativos del disco.

El álbum además contiene referencias a novelas, cuentos y tiene varios guiños a la mitología y a los cuentos de hadas.

Cada copia estará acompañada por un librillo en el que las letras de las canciones incluyen prólogos de autores uruguayos, entre los que se cuentan Amir Hamed, Gabriela Onetto e Ignacio Alcuri. Las canciones allí están en un orden diferente al del disco por decisión del autor, que traza un paralelismo con Rayuela, la novela de Julio Cortázar, y suma otro toque literario.

